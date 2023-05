Неприятности в далекой-далекой Галактике. Обзор игры Star Wars Jedi: Survivor

В 2019 году Star Wars Jedi: Fallen Order вернула веру в одиночные игры во вселенной "Звездных войн". На этом фоне сиквел серии о приключениях юного джедая Кэла Кестиса вызвал огромный ажиотаж. И как оказалось, не зря — проект получился шикарным. Но все портит один большой нюанс.

Сходу вопрос: как испортить игру, которая увлекает с первых минут и поддерживает ощущение интереса до финала? Ведь обычно такие проекты фанаты ждут каждый год и превозносят в своих отзывах. А потом они входят в категорию лучших и получают заслуженные награды.

Ответ знают авторы ПК-версии The Last of Us Part I. Да, речь о техническом состоянии. Непонятно, что в 2023 году произошло с разработчиками, но подавляющее большинство крупных релизов выходят сломанными. Не миновала эта судьба и Star Wars Jedi: Survivor — экшен с видом от третьего лица во вселенной "Звездных войн".

В предварительных материалах сиквел Fallen Order выглядел "конфеткой". Игра казалось больше, лучше и разнообразнее первой части, которая в 2019 году получила высокие оценки. И самое обидно, что ожидания по большей части оправдались. Но посоветовать всем уже бежать в магазины и покупать Star Wars Jedi: Survivor не получается. Поэтому садитесь на борт штурмовика УНИАН и держитесь крепче. Попытаемся вместе разобраться, что там смастерили кудесники из студии Respawn Entertainment.

Больше не падаван

События Star Wars Jedi: Survivor начинаются спустя пять лет после сюжета Fallen Order. Главный герой Кэл Кестис возмужал и превратился в настоящего рыцаря-джедая. Все это время он боролся с Империей, которая распространяла влияние по Галактике. Под руководством Со Гереры протагонист со своей командой повстанцев уничтожал важные грузы, устраивал засады на корабли, нарушал логистику и так далее. Во время одной из вылазок на Корусант как раз и начинается история Star Wars Jedi: Survivor.

Сюжет игры всецело посвящен сложному пути Кэла Кестиса, который он избрал для себя. Однако углубляться в подробности истории — это значит раскрыть интересные детали. А в свежем экшене даже первая миссия поставлена так, что лучше пройти ее самостоятельно и без лишних спойлеров. Хотя главный поворот во время задания предугадать можно.

Поначалу сюжет развивается весьма неспешно. В связи с обстоятельствами главный герой оседает на планете Кобо, где узнает о некой "новой надежде" в борьбе против Империи. Ее поиски и станут главной задачей рыцаря-джедая в игре. При прохождении сценаристам удается обрисовать важность основной цели и выстроить мотивацию двигаться вперед, несмотря на любые препятствия. История интригует вплоть до кульминации, а интерес постоянно подпитывается за счет новых деталей, сюжетных ходов и насыщенности разными событиями. Повествование совершенно не провисает, хотя игра дает предостаточно поводов отклониться на сторонние занятия.

Радует и более взрослый тон сценария по сравнению с Fallen Order. Star Wars Jedi: Survivor углубляется в тему испытаний, которые выпали Кестису. Молодой джедай даже толком не прошел обучения, а уже столкнулся с гибелью близкого человека. И дальше легче на стало — новые бои, новые вызовы, новые потери. Внутри главного героя растет жажда мести Империи, а еще злость, разочарование и чувство вины. Игра показывает, как эти эмоции изменили протагониста за пять лет и продолжают его трансформировать.

Тема самопожертвования и безудержного стремления к цели проходит красной нитью через повествование. И этот подтекст хорошо влияет на общие впечатления. Насколько повзрослела история в Survivor, отлично иллюстрируют драматические эпизоды. Они вызывают искренние эмоции, ведь персонажи говорят понятные и близкие простым людям истины – именно то, о чем нужно время от времени напоминать.

Да, в повествовании нет глубоких смыслов и неожиданных философских высказываний, но это и не нужно. Star Wars Jedi: Survivor все еще остается приключением с фирменной атмосферой "Звездных войн", которая шикарно имплементирована в историю. Сюжет пропитан духом авантюризма и демонстрацией взаимовыручки, которые дополняются частой сменой места действия. Эти элементы хорошо сочетаются с суровой борьбой против Империи и внутренними переживаниями Кэла.

А какая в Star Wars Jedi: Survivor постановка. В заставках заметна качественная игра актеров и грамотное сочетание разных ракурсов. Правда, кинематографичные черные полосы понравятся не всем. Но это с лихвой компенсируется плавным переходом от роликов на движке к геймплею. Такая режиссура должна стать стандартом для дорогих современных блокбастеров.

О второстепенных персонажах долго говорить не придется. Встречаются как новые лица, так и знакомые по Fallen Order. Все они отменно подобраны под местную атмосферу и дополняют ее. Центральные герои обладают определенным характером и мотивацией, а их действия не вызывают вопросов. Правда, персонажей-функций, заслуживающих больше экранного времени, тоже хватает.

Это первый, но не главный минус. Основная проблема сюжета — его место в каноне "Звездных войн". Глобально заметно, как Respawn старалась впихнуть историю в общее повествование франшизы и ничего не сломать. В результате все события, будто проходят немного в стороне, и не имеют существенного значения. Фанатов это может расстроить, хотя такой исход был очевиден, зная отношение Disney к сюжету. Остальные недочеты связаны с мелкими моментами на уровне придирок, так что в целом от сюжета остаются исключительно положительные впечатления.

Далекая Галактика не разочаровала

Мир в Star Wars Jedi: Survivor заставляет неоднократно затаить дыхание. Настолько красивых и одновременно аутентичных для вселенной "Звездных войн" пейзажей не было еще ни в одной игре. Я натурально останавливался и рассматривал местные поселения, храмы, остатки механизмов, заброшенные аванпосты и так далее. Даже в обычных лесах можно найти элементы повествования через окружения.

Здесь вот жители обустроили себе жилье, но были изгнаны имперскими штурмовиками. А в другом месте показаны следы деятельности исследователей пещер. Любителям неспешного прохождения с осмотром достопримечательностей Star Wars Jedi: Survivor предложит немало "вкусностей".

Сравниться с красотой и атмосферой мира в игре способен только выверенный дизайн. На каждой из планет локации сплетаются в закрученный лабиринт с открытием коротких путей к месту отдыха. У меня после первых часов возникла стойкая ассоциация с Bloodborne, а это высочайшая похвала. Правда, срезки в Survivor находить гораздо проще, да и в целом их больше. Однако исследовать хитросплетение коридоров и арен чрезвычайно увлекательно. Тем более, что в сиквеле появились открытые пространства с возможностью путешествовать на ездовых животных. На своих двух тоже вполне реально изучить каждую локацию, однако проще воспользоваться пернатыми друзьями.

В плане дизайна мира прогресс между Survivor и Fallen Order сопоставим с God of War 2018 года и Ragnarök. Масштабы возросли, а вместе с ними и разнообразие. На локациях часто встречаются уникальные препятствия и пространственные головоломки. Где-то нужно пройти через смертоносную пыль, которая быстро убивает, в другом месте — найти способ расчистить проход, например, с помощью взрывающихся шаров. Последние притягиваются к Кэлу, поэтому нужно держать дистанцию и вести их к цели.

Платформинг, который постоянно используется при путешествиях по планетам, тоже знатно прокачали. У главного героя остались навыки, которые он изучил в прошлой части. Сюда относятся двойной прыжок, бег по стенам и телекинетические умения Силы. Решение замечательное, ведь это позволило разработчикам добавить новые элементы и углубить механику.

Например, нередко в процессе преодоления препятствий нужно двигать каменные выступы и быстро по ним прыгать. Во время поездок верхом протагонист способен совершать высокий прыжок, а в отдельных местах сидят большие птицы, заменяющие глайдер. Но главное, что по части загадок и платформинга игра постоянно развивается. Появляются новые возможности и элементы, которые вносят еще больше разнообразия и поддерживают интерес к исследованию мира.

Хотя в целом с мотивацией и так нет проблем. Fallen Order критиковали, что она почти не вознаграждала за поиск секретов. В сиквеле эту проблему исправили – в каждом закоулке можно найти сундуки с одеждой, бородами и прическами для Кэла, очки навыков, местную валюту для покупки косметики, кристаллы для повышения запаса Силы и здоровья, дополнительные платформинговые и боевые испытания на время. А в хорошо запрятанных местах обычно лежат дополнительные капсулы для лечения и пассивные таланты. Последние также можно купить или получить во время прохождения слухов — побочных активностей, которые ведут в необязательные области мира.

Посещенные и доступные места отображаются на удобной трехмерной карте, хотя есть и скрытые. Здесь же показаны заблокированные участки, куда удастся попасть только после получения конкретных умений. Да, элементы метроидвании из сиквела не пропали. А учитывая наличие достойной мотивации для исследований, возвращаться на уже посещенные локации стало гораздо приятнее.

И вот хочется как-то придраться к реализации мира, но не получается. Отдельные локации иногда кажутся слегка пустоватыми. Но если игроку вдруг захочется внимания, то всегда можно вернуться в аванпост на Кобо. Это база Кэла, где есть множество занятий — от общения с NPC, у которых при продвижении по сюжету меняются реплики, и прослушивания собранной музыки до выращивания растений, коллекционирования рыб и участия в мини-игре. Последняя представляет собой автобатлер, где победить можно только методом научного тыка, так как характеристики бойцов не указаны.

Главный герой может приглашать на свою базу персонажей, которые открывают новые функции. Так что в плане реализации мира ставим Star Wars Jedi: Survivor на высокий пьедестал к Bloodborne, God of War: Ragnarök и The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Джедай во всеоружии

Хотелось бы в разговоре о боевой системе создать интригу, мол, вот здесь как раз все неоднозначно. Но нет — Respawn снова справилась на ура. Хотя обидные нюансы здесь все же есть, в отличие от реализации мира и его исследования.

Базис сражений в Star Wars Jedi: Survivor перекочевал из Fallen Order, которая во многом вдохновлялась Sekiro: Shadows Die Twice. Однако эту основу укрепили, подтянули и углубили. В сиквеле у Кэла есть пять боевых стоек. Каждая из них позволяет совершить серию из нескольких обычных атак, но на этом сходства заканчиваются. Дальше начинаются особенности, которые позволяют выработать свой стиль боя и адаптироваться под сложившуюся ситуацию.

Световой меч в паре с бластером подходят для атаки врагов со средней дистанции. Парные клинки обладают самой длинной серией ударов и открывают функцию автоматического парирования. В тяжелой стойке, где используется оружие с гардой, можно наносить мощные выпады и пробивать блоки. А стандартный одиночный меч — это универсальный усредненный вариант.

От экипированной стойки зависят четыре характеристики главного героя — сила, защита, скорость и дальность поражения. Параметры могут служить ориентиром для пользователей. Однако важно также учитывать описанные плюсы и недостатки. Мобильность при использовании парных клинков компенсируется низким уроном. Обратная ситуация наблюдается во время применения меча с гардой. А в универсальной стойке с одним оружием нет явных особенностей, которые позволили бы получить преимущество в бою.

Для защиты используется рывок и блок. Последний позволяет выполнять парирования, если активировать его вовремя. Постоянно стоять в обороне не выйдет: у Кэла, как и у всех противников, есть шкала устойчивости. Если она падает до нуля, то протагонист теряет равновесие на несколько мгновений. А когда полоска опустошается у врагов, то появляется возможность нанести урон или вовсе совершить добивание в зависимости от количества здоровья. Чтобы сбить недругу устойчивость, необходимо проводить успешные парирования. Времени для этого дается предостаточно. Удары в блок тоже ее снимают, но процесс слишком долгий.

Дополняется боевая система навыками Силы — конфузией и телекинезом. Первая позволяет ненадолго взять врага под контроль, чтобы тот сражался на стороне Кэла, а вторая – притягивать и отталкивать объекты или противников. Швырять штурмовиков с обрыва или отправлять гранаты обратно в дроидов никогда не надоедает. С Силой связана и отдельная шкала, которая заполняется в боях и позволяет замедлить время на несколько секунд. Этого хватает примерно на одну серию атак.

Развивается боевая система за счет прокачки. Здесь все довольно просто: за убийства врагов и сканирование точек интереса, которое выполняет вечный напарник Кэла BD-1, добавляется опыт. Как только полоска заполняется, появляется очко навыков. Его можно потратить на приобретение умений в восьми ветках — по одной на каждую из стоек, две посвящены Силе, а третья отвечает за защитные характеристики.

Накопленный опыт теряется после смерти. Тогда игрок должен бежать на место гибели и подбирать его. В процессе полностью восстанавливаются шкалы здоровья и Силы, что особенно полезно в боях с боссами. Этот элемент даже становится частью тактики в некоторых сражениях. А вот за очки навыков можно не опасаться, так как они сохраняются после гибели.

Система смерти в Star Wars Jedi перекочевала из серии Dark Souls. В Fallen Order ее называли лишним рудиментом, и это в целом было справедливо. Но в Survivor появилось больше удобства, так как точки медитации всегда находятся рядом, долго бегать по локациям не приходится, а небольшое наказание за гибель мотивирует совершенствовать свои навыки.

Дополняется система прокачки талантами, разбросанными по миру. Это пассивные прибавки к разным характеристикам — урону, времени на парирование, скорости и так далее. Количество слотов под такие прибавки ограничено, но оно увеличивается при прохождении. Правда, наиболее полезные таланты могут занимать сразу две или три ячейки.

В целом прокачка выполнена добротно. Она позволяет и увеличить характеристики героя, и открывает новые возможности. Например, в ветке парных клинков есть умения, отвечающий за броски мечей и контратаки. Если игрок освоит приобретенные способности, научится их правильно применять в конкретный момент, то почувствует, как стал сильнее. И это хороший показатель, когда вместе с главным героем совершенствуется пользователь.

К разнообразию врагов тоже нет никаких вопросов. Глобально противники делятся на два типа — гуманоиды и звери. Однако каждая из категорий включает множество видов недругов. Например, среди дроидов есть быстрые бойцы, которые постоянно перемещаются и атакуют рывками, камикадзе с гранатами, стрелки ракетами и так далее.

У врагов нередко есть особенности, например, прыжок с ударом об землю и последующей волной, хват или резкий неблокируемый выпад. Но эффективная тактика боя существует всегда. Снаряды лазеров и ракеты Кэл может отбивать во врагов обычным парированием и телекинезом. А если местные йети хватают героя, то нужно успеть выполнить серию QTE, чтобы отрубать зверю руку. Это приятные нюансы, которые углубляют боевую систему, мотивируют действовать нестандартно и изучать врагов напротив. Их еще долго можно перечислять.

Например, я почти сразу обнаружил, что при использовании стандартной стойки удар с разворота в противоположную сторону удлиняет серию легких атак. А анимации Кэла при комбинировании ближнего боя и телекинеза меняются в зависимости от этапа, на котором была использована Сила. Большинство игроков пропустят эти мелочи, но они показывают, с какой любовью Respawn прорабатывала боевую систему.

Правда, не все решения студии получились удачными. Боссы — это, как и в Fallen Oreder, слабая сторона игры. Они либо слишком легкие, либо бесят до ужаса из-за огромных хитбоксов и ударов, которые отнимают все здоровье. Кто вообще придумал вернуть в сиквел раздражающего Огдо Богдо из первой части? Еще и в дополнительное испытание засунули сразу два этих противных ящера. Три часа пришлось маяться, а контроллер был близок к полету в ближайшую стену. В общем, баланс в боях с боссами слабый.

Хорошо хоть сменить сложность можно в любой момент. Я прошел игру на средней, и порой приходилось потеть, причем проблема не всегда была в моих кривых руках. Враги также не стесняются атаковать Кэла, пока тот валяется на земле. А если пользователь нажал кнопку атаки, то отменить анимацию никак нельзя. Ни блок, ни уклонение не прерывают удар. И это раздражает в сражениях, где у противника всегда есть приоритет. Даже если игрок вовремя увидит ответный выпад, система не позволит отреагировать, ведь Кэл выполняет атаку. В результате возникает необходимость четко контролировать количество нажатий на клавишу удара, а иначе придется получать "дешевый" урон.

Перечисленные недостатки моментами смазывают впечатления, но нисколько не перевешивают преимущества. Бои в Star Wars Jedi: Survivor — это визуальное пиршество, приправленное огромным количеством возможностей и вариативностью. Сражения способны бросить вызов и испытать навыки пользователя. Но при этом путей для победы всегда предостаточно. Новые арены и враги появляются вплоть до финала вместе с растущим боевым арсеналом Кэла и усилением самого игрока. На протяжении трех десятков часов бои вызывают азарт и задор, а большего и не пожелаешь. Ну разве что расчленения гуманоидов, но тут уже остается только смириться.

Если бы не одна неприятность

Star Wars Jedi: Survivor — это очень красивая игра с высокой детализацией мира. Все текстуры отлично проработаны, визуальные эффекты выполнены на высоте, а освещение задает нужную атмосферу. Сверху на графическое великолепие накладывается стилистика, которая умело балансирует между реализмом и фантастичностью. В результате проект смотрится, как аутентичная часть "Звездных войн".

О музыке так же лестно отозваться не получится. Главная тема хороша, а вот боевые мелодии и эмбиенты довольно пресные и фоновые. Ничего запоминающегося ушам вычленить не удалось. Но это сущая мелочь в сравнении с техническим состоянием игры.

Вот мы и подобрались к главной проблеме, которая испортила Star Wars Jedi: Survivor. Описываю свою опыт: на релизе в режиме "производительность" на PlayStation 5 кадровая частота постоянно прыгала, причем в случайных местах. Падения были существенными — до 30-40 кадров/с. Текстуры нередко подгружались налету, а местами наблюдались заикания картинки и визуальные "артефакты", связанные с взаимодействием освещения с поверхностями.

И все это в игре без открытого мира. Да, на Кобо доступна огромная территория, но одна локация не оправдывает столь существенные проблемы. Еще и "бутылочные горлышки" с протискиванием в узких проходах для загрузки следующей локации никуда не делись.

А самое плохое, что мой опыт даже не описывает весь спектр проблем. Люди рассказывали, как сталкивались с критическим багом, который ломал прохождение, и безуспешных попытках запустить игру. Сейчас Respawn выпустила первый патч. Он исправил часть проблем — повысил производительность, снизил количество багов и падений кадровой частоты. Но Star Wars Jedi: Survivor по-прежнему нуждается в существенной полировке.

Итог

Получилось обидно. Survivor — это за вычетом нескольких оговорок именно та игра, которую хочется посоветовать покупать. Отменный сюжет, разнообразная и зрелищная боевая система с крупицей вызова, шикарный дизайн мира, дающий много поводов для исследований — ради такого можно и скидок не дожидаться.

Однако техническое состояние все портит. Нужны патчи, после которых весь описанный в обзоре восторг станет действительно актуальным. Когда игру починят, обязательно приобщитесь или хотя бы возьмите на карандаш. Это редкий проект, где удается почувствовать себя участником настоящего приключения, да еще и во вселенной "Звездных войн".

Оценка: 9 из 10 (7 из 10, пока не починят).

Назар Степорук