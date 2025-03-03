В игре находились 3397 игроков.

Ubisoft удалось оживить интерес к Star Wars Outlaws, несмотря на не самый успешный старт.

В прошлом году игра вышла на ПК в Steam, но не стала крупным хитом. Однако на днях онлайн неожиданно начал расти. Основная причина - масштабная распродажа, в рамках которой все четыре издания игры получили скидку 50%.

По данным SteamDB, в воскресенье 2 марта пиковый онлайн достиг 3397 игроков, что значительно превысило предыдущий рекорд в 2400 пользователей. Хотя это всё ещё скромные цифры для проекта такого масштаба, но всё ещё лучше, чем на релизе игры в магазине Valve, когда онлайн не мог пробить отметку в 2 тысячи человек.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что игроки, предзаказавшие Assassin's Creed Shadows, получили диски с игрой на месяц раньше релиза. Напомним, официальный релиз запланирован на 20 марта.

Ubisoft признала утечку и попросила игроков, в чьи руки уже попали новые "Ассасины", воздержаться от спойлеров, чтобы не испортить впечатления остальным. Также компания отметила, что это всё ещё не финальный вид проекта, а полировка и оптимизация игры продолжается.

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