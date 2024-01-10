Съемки фильма "Мандалорец и Грогу" планируют начать уже в этом году.

Киновселенная "Звездные войны" (Star Wars) пополнится полнометражным фильмом "Мандалорец и Грогу" (The Mandalorian & Grogu), который станет продолжением популярного одноименного сериала з Педро Паскалем в жанре космический вестерн.

Как пишет Variety, режиссером фильма станет Джон Фавро, который также является создателем оригинального сериала. Съемки фильма планируют начать уже в этом году. На данный момент какие-либо подробности фильма не раскрываются. В том числе неизвестно, в какой временной промежуток будут развиваться его события, ведь сейчас также ведется разработка четвертого сезона сериала.

"Мне нравилось рассказывать истории, действие которых происходит в богатом мире, созданном Джорджем Лукасом. Перспектива вывести Мандалорца и его ученика Грогу на большой экран чрезвычайно захватывающая", – заявил Фавро, комментируя анонс будущего фильма.

Видео дня

Фавро будет продюсировать "Мандалорец и Грогу" вместе с президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и создателем "Асоки" с Розарио Доусон в главной роли Дэйвом Филони, который также работал над "Мандалорцем".

"Джон Фавро и Дэйв Филони представили в "Звездных войнах" двух новых любимых персонажей, и эта новая история идеально подходит для большого экрана", – сказала Кеннеди.

Последний фильм из вселенной Star Wars – "Звездные войны: Скайуокер. Восход" – вышел в 2019 году, собрав в мировом прокате 1 миллиард долларов и став грандиозным завершением оригинальных девяти фильмов. После этого шли разговоры о будущем фильме из серии "Звездные войны" от босса Marvel Кевина Файги, однако в ноябре 2023 года его официально отменили.

В то же время, в начале 2024 года стало известно, что режиссер Шармин Обейд-Чиной ("Мисс Марвел") поставит новый фильм франшизы по сценарию Стивена Найта ("Острые козырьки") с Дейзи Ридли (Рей в последних трех фильмах франшизы) в главной роли. Также в разработке находятся лента Джеймса Мэнголда ("Логан", "Ford против Ferrari", "Индиана Джонс и Колесо судьбы"), посвященная "первому джедаю", и работа Дэйва Филони, которая сосредоточится на Новой республике и будет связана с сериалами "Асока", "Мандалорец" и "Книга Бобы Фета", над которыми он ранее работал.

Сериалы Star Wars

За время отсутствия на больших экранах вселенная "Звездных войн" активно пополнялась сериалами. В 2019 году вышел сериал "Мандалорец", действие которого разворачивалось через пять лет после событий фильма "Возвращение джедая". В центре сюжета фильма – одинокий охотник за головами Дин Джарин, который берет под свою защиту наделенного Силой малыша Грогу (зрители прозвали его Бэйби Йодой из-за сходства со знаменитым гранд-мастером Ордена джедаев). Роль Мандалорца, который практически никогда не снимает свой шлем, в сериале исполняет Педро Паскаль (сериалы "Нарко", "Последние из нас"). В 2020 году вышел второй сезон сериала, а в 2023 – третий.

В 2021 году вышел первый спин-офф "Мандалорца" – сериал "Книга Бобы Фетта", а в 2023 – еще один спин-офф "Асока", который уже продлили на второй сезон. Также в 2022 году вышли сериал "Оби-Ван Кеноби" о персонаже Юэна Макгрегора из второй трилогии ЗВ (1999-2005) и "Андор", являющийся приквелом к фильму "Изгой-один. Звездные войны: Истории" (2016). Последний был продлен на второй сезон, который выйдет в 2025 году. Тем временем, в 2024 году должны выйти сериалы "Аколит" и "Опорная команда".

Вас также могут заинтересовать новости: