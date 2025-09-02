Microsoft представила подборку игр, которые появятся и покинут Game Pass в первой половине сентября. Среди них долгожданный Hollow Knight: Silksong, который выйдет 4 сентября сразу на ПК, консолях и в облаке.
Добавят в Game Pass:
- I Am Your Beast (Cloud, ПК, Xbox Series) - уже доступна
- Nine Sols (Xbox Series) - 3 сентября
- Hollow Knight: Silksong (Cloud, ПК, Console) - 4 сентября
- Cataclismo (ПК) - 4 сентября
- Paw Patrol World (Cloud, ПК, Console) - 10 сентября
- RoadCraft (Cloud, Xbox Series) - 16 сентября
Покинут Game Pass 15 сентября:
- All You Need is Help
- Wargroove 2
- We Love Katamari Reroll + Royal Reverie
Помимо игр, Microsoft напомнила о выходе первого сюжетного дополнения The Order of Giants для Indiana Jones and the Great Circle. Оно появится 4 сентября, но в подписку не войдёт, его придётся покупать отдельно.
Ранее мы рассказывали, что Microsoft назвала дату релиза портативной консоли ROG Xbox Ally. Портативка поступит в продажу 16 октября, но по какой цене - пока неизвестно.
Кроме того, недавно инсайдер сообщил, что один из первых эксклюзивов Playstation 5 - Returnal - готовится к выходу на Xbox. При этом Sony за продажи Returnal на Xbox хочет больший процент, чем обычно, говорит MAGG.