Ожидаемая метроидвания выйдет уже 4 сентября.

Microsoft представила подборку игр, которые появятся и покинут Game Pass в первой половине сентября. Среди них долгожданный Hollow Knight: Silksong, который выйдет 4 сентября сразу на ПК, консолях и в облаке.

Добавят в Game Pass:

I Am Your Beast (Cloud, ПК, Xbox Series) - уже доступна

Nine Sols (Xbox Series) - 3 сентября

Hollow Knight: Silksong (Cloud, ПК, Console) - 4 сентября

Cataclismo (ПК) - 4 сентября

Paw Patrol World (Cloud, ПК, Console) - 10 сентября

RoadCraft (Cloud, Xbox Series) - 16 сентября

Покинут Game Pass 15 сентября:

All You Need is Help

Wargroove 2

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie

Помимо игр, Microsoft напомнила о выходе первого сюжетного дополнения The Order of Giants для Indiana Jones and the Great Circle. Оно появится 4 сентября, но в подписку не войдёт, его придётся покупать отдельно.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft назвала дату релиза портативной консоли ROG Xbox Ally. Портативка поступит в продажу 16 октября, но по какой цене - пока неизвестно.

Кроме того, недавно инсайдер сообщил, что один из первых эксклюзивов Playstation 5 - Returnal - готовится к выходу на Xbox. При этом Sony за продажи Returnal на Xbox хочет больший процент, чем обычно, говорит MAGG.

