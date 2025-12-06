В День ВСУ обязательно поздравьте близких защитников, чтобы напомнить им о том, что их любят и ждут дома.

День Вооруженных сил Украины на фоне полномасштабной войны в нашей стране стал одним из важнейших праздников в году. Это повод отдать дань уважения всем воинам, которые отдают все, что у них есть, для защиты государства.

УНИАН подготовил на День Вооруженных Сил Украины картинки и теплые слова, которые стоит отправить своим близким.

Когда День Вооруженных Сил Украины

С 1991 года мы празднуем День Вооруженных сил Украины 6 декабря. Тогда парламентом был принят закон о создании армии, а затем военнослужащие принесли присягу украинскому государству.

Дату, в которую чествуем защитников, выбрали неспроста. Она приходится на годовщину успешного похода партизан УНР в тыл красноармейцев.

С Днем Вооруженных Сил Украины - открытки и поздравления

В День ВСУ Украины обязательно поздравьте своих близких, отметьте тот вклад, который они вносят, и пожелайте им чего-то хорошего от чистого сердца.

С Днем Вооруженных Сил Украины! Сегодня хочется сказать вам огромное спасибо за мужество, стойкость и готовность каждый день защищать нашу землю. Оставайтесь всегда под надежной защитой Бога и своих ангелов-хранителей. Желаю вам крепкого здоровья, мудрых командиров, верных товарищей и теплого дома, где вас всегда ждут и любят. Пусть мирное небо скорее станет реальностью.

***

Поздравляю с Днем ВСУ и от всего сердца благодарю за защиту. Благодаря вам наши города живут, дети ходят в школы, а люди могут беречь в сердце надежду на то, что завтра настанет. Желаю вам силы духа, внутреннего спокойствия и стойкости. Вы не одни - за вашей спиной целая страна. Пусть все сложные операции заканчиваются успешно, а дороги будут безопасными. Спасибо вам за все!

***

С праздником, защитники и защитницы Украины! Вы - те, кто каждый день делает невозможное и на своих плечах держит судьбу целого государства. Пусть ваша броня будет крепкой, а сердце - хранит любовь и веру. Желаю вам меньше тревог и больше хороших новостей. Пускай судьба хранит вас от пуль и боли, а дома - всегда ждут и любят.

***

В День Вооруженных Сил Украины хочу пожелать вам мирного неба, под которым вы сможете просто жить, а не выживать. Спасибо вам за силу, защиту и готовность стоять до конца. Желаю вам выносливости, крепких нервов, здорового тела и ясной головы. Пусть каждый боевой выезд заканчивается возвращением домой к тем, кто молится за вас и очень ждет.

***

С Днем ВСУ! Сегодня вся Украина мысленно стоит рядом с вами, где бы вы ни находились. За вас молятся и переживают. Вы - щит страны в ее самые темные дни. Каждый день стоит вам сил и здоровья. Желаю вам чувствовать поддержку, уважение и благодарность людей, ради которых вы рискуете собой. Пусть на вашей дороге будет как можно меньше опасностей и как можно больше добрых и хороших встреч. Пусть в ваших домах всегда будет царить мир, радость и тишина без сирен.

