Квашеная капуста получится особенно вкусной, если готовить её в удачные даты.

Квашеная капуста будет не только полезной, но и чрезвычайно вкусной, если придерживаться лунного календаря. Наш земной спутник оказывает большое влияние на вкусовые качества овощей. Опытные кулинары подбирают по лунным фазам удачный день, когда квасить капусту. Так заготовка гарантированно будет удачной.

Когда в декабре квасить капусту

После многовековых наблюдений люди пришли к выводу, что результат квашения во многом зависит от того, в какую лунную фазу провели процедуру. Благоприятным считается период роста Луны. Именно приготовленная в такие даты заготовка приятно хрустит и выделяет много сока. Если заквасить кочан в убывающую Луну, то он скиснет, а в полнолуние или новолуние будет горчить.

Чтобы определиться, когда квасить капусту в декабре, стоит также учитывать день недели. Удачными для ферментации являются понедельник, вторник и четверг. В среду и пятницу за работу лучше не браться, иначе овощ испортится. А воскресенье не подходит из-за того, что церковь не одобряет любой труд.

Видео дня

Таким образом, самыми лучшими днями декабря, когда квасить капусту по лунному календарю, будут 1-2, 15-16, 22-23, 25, 29-31 число. Нейтральными датами считаются 8-9, 11, 18, 27 декабря. Нельзя готовить блюдо 7, 10, 19-20 и 24 числа - результат полностью разочарует.

Как квасить капусту правильно

Квашение - это способ приготовления блюда в собственном соку при комнатной температуре. В течение этого процесса выделяются молочнокислые бактерии, которые заставляют продукт забродить и придают ему кислый вкус. Квашеные овощи считаются очень полезными для желудка.

Для приготовления возьмите капустный кочан и по чайной ложке соли и сахара. Подобрав удачный день, когда можно квасить капусту в декабре, мелко нашинкуйте овощ и перемешайте со специями. Затем разомните руками, чтобы выделилось больше сока. Заполните заготовкой подходящую банку, накройте блюдцем и на него поставьте груз. Затем оставьте на минимум 3 суток в теплом помещении. При квашении из овоща будет выделяться сок, поэтому поставьте банку в тару побольше.

Вас также могут заинтересовать новости: