Крис Робертс обратился к игрокам.

Cloud Imperium Games, создатели бесконечно амбициозной космической MMO Star Citizen и одиночной кампании Squadron 42, выпустили новое "Письмо от Председателя".

В сообщении создатель игры Крис Робертс рассказал о том, как студия собирается исправлять проблемы с производительностью и стабильностью проекта, которому уже исполнилось 12 лет с момента анонса. Разработчик признаёт, что без фикса основных ошибок никакие новые фичи не сделают игру лучше.

По словам самого Робертса, прежде команда сталкивалась с тем, что попытки внедрять крупные технологические нововведения часто приводили к неожиданным сбоям. Теперь студия планирует обкатку всего экспериментального отдельно от текущей играбельной версии, чтобы не ломать уже готовые механики. Особую ставку делают на так называемый server meshing, позволяющий соединять множество серверов в один "сквозной" мир и обслуживать одновременно более 500 игроков.

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Интересно, что заодно анонсировали расширение вселенной новой звездной системой Pyro, насчитывающей шесть планет и несколько десятков станций и форпостов. Всё это по-прежнему доступно в альфа-билде 4.0, а о полноценных сроках выхода Star Citizen 1.0 разработчики пока умалчивают, хотя ранее называли server meshing "последним большим барьером" перед релизом.

В своём письме Крис Робертс отдельно подчеркнул, что крупные издатели, по его мнению, никогда бы не дали проекту такого масштаба зелёный свет — именно поэтому студия полагается на пожертвования от игроков. Однако спустя столько лет и при колоссальном бюджете (более 700 миллионов долларов по последним оценкам) многие геймеры всё чаще задаются вопросом, насколько оправданы эти суммы и когда именно наступит долгожданный релиз.

Примечательно, что Робертс продолжает настаивать на успехе задуманного и называет серверную технологию главным прорывом для развития игры:

"Server meshing больше не теория, а реальность. Видя результат в виде более плотного заселения вселенной и улучшенной стабильности, мы как никогда близки к воплощению мечты, которую многие считали невозможной".

Разработчики уверяют, что с таким подходом они смогут представить полностью рабочую версию Star Citizen, но когда именно это случится, пока остаётся загадкой.

Ранее мы рассказывали, что Cloud Imperium Games показала 42 минуты геймплея Squadron 42, сюжетной кампании Star Citizen.

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