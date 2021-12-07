Неплохая добавка, но только для фанатов оригинального проекта и жанра в целом.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun — это одна из лучших тактических игр современности. Недавно она обзавелась дополнением Aiko's Choice, которое создавалось по лекалам оригинала. В целом добавка получилась качественной, но без нюансов не обошлось. Детальнее о впечатлениях от свежего проекта Mimimi Games УНИАН рассказал ниже.

Куноити и ее друзья

История Aiko's Choice начинается перед предполагаемой финальной миссией Shadow Tactics: Blades of the Shogun. На самом деле, это не последнее задание, но герои думают именно так, а мы, пожалуй, обойдемся без существенных спойлеров. В центре сюжета — отряд "Клинки сегуна", в который входят ниндзя Хаято, воровка Юки, стрелок Такума, самурай Муген и куноити Аико. Протагонисты подчиняются правителю Японии и помогают ему противостоять заговорщикам во главе с Кагэ-сама.

Название дополнения дает понять, что его история связана с Аико, и это действительно так. Девушка обучалась навыкам куноити у коварной госпожи Чио, лидера клана Сакура. С тех пор прошло много времени. Наставница утратила свою высокую должность и присоединилась к Кагэ-сама. Предводитель заговорщиков поручил ей вычислить и уничтожить отряд "Клинки сегуна". Чио нашла базу героев, взяла Юки и Такуму в плен, а остальных персонажей едва не убила. Протагонистам понадобится воссоединиться и бросить вызов новому врагу.

История получилась простой, но в меру интересной. Финал сюжета даже сможет удивить отдельных пользователей. Однако в Aiko's Choice хотелось увидеть более тщательное раскрытие Аико, как персонажа, а разработчики лишь немного рассказали о прошлом девушке. Добавка не пытается углубиться в характер куноити и показать ее с какой-то необычной стороны. В этом кроется главная и единственная претензия к сюжету.

Геймплей и выводы

Анализировать игровой процесс Aiko's Choice просто и сложно одновременно. Причина этого выясняется довольно быстро: в дополнении нет никаких изменений, в сравнении с Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Пользователям предлагают пройти три основных миссии и столько же коротких промежуточных. Последние всегда разворачиваются в необычных условиях. Например, нужно скрытно действовать на вражеском корабле в ночное время. При этом убивать противников не получится, так как у персонажа отсутствует оружие.

Промежуточные задания стали главным новшеством Aiko's Choice. Они хотя бы отличаются в плане дизайна локаций и постановки целей. В остальном пользователи будут управлять героями в режиме реального времени и применять умения, чтобы убивать или обезвреживать врагов. Навыки, их комбинации, типы недругов, взаимодействия с окружением, особенности передвижения, конусы у противников, необходимость прятать трупы, режим тревоги — все это не претерпело никаких изменений.

Aiko's Choice наследует Shadow Tactics даже в мелких деталях. Например, локации все так же делятся на арены с соперниками, которые надо постепенно зачищать. Следы привлекают внимание врагов, на здания можно залезать разными способами, а Муген и здесь не умеет плавать. Хорошо хоть разработчики высмеяли эту особенность самурая в одном из диалогов.

Стоит ли ругать Aiko's Choice за такую вторичность? Ответ во многом зависит от точки зрения. Играется дополнение так же хорошо, как Shadow Tactics, если убрать за скобы несколько багов с искусственным интеллектом и коллизией. Для фанатов жанра и оригинального проекта, в частности, добавка станет отличным поводом вернуться в феодальную Японию.

Но если посмотреть чуть шире, то можно обнаружить, что после Shadow Tactics студия Mimimi Games выпустила Desperados III. В ней и дизайн локаций лучше, и умения персонажей более разнообразные, и взаимодействий с окружением больше. Допустим, переносить крупные новшества из тактического вестерна в Aiko's Choice было слишком дорого или сложно. А как тогда объяснить отсутствие мелких, но важных улучшений из Desperados III?

Я вот негодовал, что в свежей добавке нельзя связывать противников. Приходилось всех убивать, иначе они бы просыпались, поднимали тревогу и доставляли много хлопот. Ускорение передвижения врагов тоже стоило добавить, как и более плавный поворот камеры. Реализация этих удобств точно не доставила бы много проблем, так что их отсутствие можно считать явным недочетом Aiko's Choice.

В целом добавка способна понравиться фанатам тактических игр, тем более что жанр по-прежнему редко пополняется новинками. Однако Mimimi Games явно могла бы постараться и сделать лучше. Людям, которые хотят познакомиться с подобными проектами, стоит сначала пройти Shadow Tactics. Она как раз сейчас продается со скидкой 90 %. А там уже можно дождаться акции и приобрести Aiko's Choice по сниженной цене.

Автор: Назар Степорук