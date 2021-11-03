Самостоятельная добавка поступит в продажу 6 декабря.

Студия Mimimi Games и издательство Daedalic Entertainment объявили дату релиза Aiko’s Choice. Так называется самостоятельное дополнение к Shadow Tactics: Blades of the Shogun — одной из лучших тактических игр по версии критиков и пользователей. Добавка поступит в продажу 6 декабря на ПК (Steam, GOG, EGS).

Грядущий проект расскажет новую историю с участием знакомых героев. В центре сюжета — куноити Аико, которой пришлось вновь столкнуться со своим темным прошлым. Старый враг героини вышел из тени на свет, и теперь его нужно устранить. Помогать девушке будут ее верные соратники из Shadow Tactics: Blades of the Shogun. При прохождении Aiko’s Choice игроков ждут шесть миссий — три больших и столько же промежуточных. Вариативный геймплей перекочевал в дополнение из основного проекта. Пользователям предстоит комбинировать способности протагонистов, чтобы уничтожать или временно выводить из строя врагов.

Новый трейлер Aiko’s Choice (содержит спойлеры к Shadow Tactics: Blades of the Shogun)

Коротко про Shadow Tactics: Blades of the Shogun

В этой тактической стелс-игре рассказывается об отряде бойцов, который выполняет приказы императора. Вместе они должны распутать череду интриг в Японии периода Эдо.

На каждой из миссий игрокам выдается цель на большой карте. Как ее выполнить, пользователь решает самостоятельно. Он волен по-тихому пробираться мимо противников или убивать каждого на своем пути. В этом деле помогут навыки героев, которые отлично комбинируются.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun вышла 6 декабря 2016 года на ПК, а позже добралась до PS4 и Xbox One. В Steam проект получил 22 789 отзывов, 96 % из них положительные.

Автор: Назар Степорук