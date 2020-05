Sony представила консоль PS4 Pro в стиле игры The Last of Us Part II

Украинские игроки могут выиграть три лимитированные консоли.

Компания Sony представила лимитированную версию консоли PlayStation 4 Pro в стиле игры The Last of Us Part II.

Консоль получила матовое покрытие и гравировку в виде папоротника – это татуировка главной героини игры. Геймпад DualShock 4 получил такое же изображение в дополнение к названию игры на сенсорной панели. Комплект лимитированной консоли включает в себя динамическую тему для главного меню PS4, аватар и лицензионную копию The Last of Us: Part II.

Лимитированная консоль PlayStation 4 Pro

Дополнительно компания презентовала беспроводную гарнитуру для PS4 в стиле The Last of Us: Part II.

Комплект поступит в продажу вместе с релизом игры – 19 июня. Однако у украинских пользователей есть возможность получить комплект бесплатно. Украинский офис PlayStation объявил о розыгрыше трех лимитированных консолей PlayStation 4 Pro. Он продлится до 18 июня. Со всеми деталями акции можно ознакомиться на сайте PlayStation.

Трейлер The Last of Us Part II

Напомним, изначально одна из самых ожидаемых игр этого года, The Last of Us: Part II, должна была выйти 29 мая эксклюзивно на PS4. Но из-за пандемии коронавируса релиз игры перенесли на неопределенный срок. Вскоре после этого в сеть попало несколько роликов из The Last of Us Part II, которые содержали сюжетные спойлеры. УНИАН намеренно не публиковал их на сайте, чтобы не портить поклонникам впечатление от прохождения игры. Спустя день после утечки информации, компания Sony объявила новую дату релиза игры – 19 июня. The Last of Us Part II вернулась в PS Store и на нее снова можно оформить предзаказ.