Покупателем оказалась дочерняя компания саудовской Savvy Games Group.

Компания Scopely приобретает игровые активы Niantic, включая Pokemon GO, Pikmin Bloom и Monster Hunter Now. Сумма соглашения составит 3,5 миллиарда долларов. Помимо прав на ключевые игры, Scopely также получит команду разработчиков Niantic.

Scopely - дочерняя компанией саудовской Savvy Games Group, она уже занимает сильные позиции в мобильном гейминге, владея хитами вроде Monopoly Go и Marvel Strike Force.

Впервые об этой сделке сообщила Bloomberg ещё в феврале, теперь продажу должны одобрить регуляторы. В издании предположили, что Niantic потеряла интерес к игровому бизнесу и в случае срыва договора с Savvy Games Group, компания просто бы нашла другого покупателя.

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Ранее Niantic объявляла, что работает над технологией Visual Positioning System, с помощью которой нейросети могут определить местонахождение пользователя, заменив таким образом привычный GPS. Для сбора данных для машинного обучения компания использовала игроков в Pokemon GO, превратив их в "живые камеры", было задействовано свыше миллиарда устройств.

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