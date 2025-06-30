Релиз эксклюзива запланирован на 2 октября.

Студия Sucker Punch представила коллекционное издание приключенческого экшена Ghost of Yotei, продолжения Ghost of Tsushima. Набор получился богатым и обойдётся в 250 долларов.

В коробке окажется маска Призрака, которую носит главная героиня Ацу, а также пояс с именами шестерых преступников, убивших её семью. Вложили туда и реплику цубы, гарды её катаны, украшенной двумя волками-близнецами, символом семьи, кованой её отцом.

Дополнительно в наборе мешочек с монетами и инструкции к настольной игре на ловкость Zeni Hajiki, которая появится и внутри Ghost of Yotei. А ещё сборная бумажная модель дерева гинкго с фигуркой волка у подножия и набор карточек с артами по игре.

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Всё это дополняется бонусами за предзаказ, контентом из цифрового делюкса и, конечно, цифровой копией самой игры.

Релиз Ghost of Yotei запланирован на 2 октября. Игра станет эксклюзивом для Playstation 5.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Ghost of Yotei рассказали про нелинейный сюжет в игре. В Ghost of Yotei игроки будут преследовать группу воинов, известных как Шестёрка Ётэй, которые принесла разрушение и смерть по всей Японии.

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