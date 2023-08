На агрегаторе Metacritic у Baldur’s Gate III 97 баллов – это на один балл больше, чем у Зельды.

Долгожданная ролевая игра Baldur’s Gate 3, вышедшая в начале августа на ПК, стала самой высокооцененной игрой 2023 года по версии агрегатора рецензий и журналистских оценок Metacritic.

По состоянию на 10 августа у тайтла Larian Studios рейтинг 97 баллов из 100 возможных. Это не только лучший показатель 2023 года, но и второй лучший показатель в истории по данным площадки среди игр на ПК.

До этого самой высокооцененной игрой года был эксклюзив Nintendo Switch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom с 96 баллами на основе профессиональных обзоров. На третьем месте с оценкой 94 балла из 100 расположился другой эксклюзив Switch – ремастер Metroid Prime.

Вместе с тем BG3 заняла первое место в последнем топе самых прибыльных товаров Steam, сместив с первого места титана в лице CS:GO. Параллельно пиковый онлайн Baldurs Gate 3 перевалил за 800 тыс. игроков – сами разработчики не рассчитывали на онлайн выше 100 тысяч.

На данный момент новая RPG доступна только на компьютерах. Версия для PS5 появится 6 сентября. В будущем игру выпустят на Xbox Series, но пока эта версия не имеет даже приблизительной даты.

В чем успех Baldur’s Gate 3

Baldur's Gate 3 доказала всем, что жанр изометрических РПГ, который сегодня считается не самым ходовым, в умелых руках расцветает и бьет рекорды популярности.

Игра получилась по-настоящему огромной – сценарий содержит около 2 млн слов и более 170 часов кинематографических сцен. Также РПГ может похвастаться минимум 10 различными сценариями финала и 17 тысячами вариаций концовки.

Отдельно Baldur's Gate 3 заслуживает похвалы за отсутствие микротранзакций и внутриигровых покупок, предлагая полный и захватывающий игровой опыт с самого начала.

Огромная РПГ получила официальную украинскую локализацию, а цена игры в Steam даже после полноценной премьеры составляет 899 грн.

