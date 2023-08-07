Интерес к партийной изометрической RPG превзошел самые смелые ожидания даже его создателей.

На прошлой неделе, 3 августа, вышла ролевая игра Baldur’s Gate 3, и ее релиз оказался невероятно успешным. В день релиза в нее сыграло почти полмиллиона человек, а к вечеру 6 августа пиковый онлайн в Steam достиг 800 тысяч игроков

Благодаря этому показателю Baldurʼs Gate 3 уже удалось попасть в топ-10 игр с самым высоким одновременным онлайном за все время существования Steam и на первое место по продажам на текущий момент – и все это только на ПК.

Еще немного, и игра сможет обогнать конкурента на седьмой строчке рейтинга – Hogwarts Legacy – пиковый онлайн которой составляет 879,308 человека.

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Примечательно, что Свен Винке, глава Larian Studios и руководитель разработки Baldur's Gate 3 ранее признался, что не рассчитывал на пиковый онлайн в Steam выше 100 тысяч игроков.

Напомним, что это партийная RPG с изометрической камерой и механикой броска кубиков, которая к тому же вышла в раннем доступе еще три года назад. Но несмотря на настолько нишевый жанр, перед нами один из самых важных релизов года и претендент на лучшую RPG десятилетия.

Пожалуй, единственное, что немного омрачило выход Baldur’s Gate 3 – это украинский перевод, который подвергся критике. Впрочем, учитывая масштаб игры (около 2 млн слов и более 170 часов кинематографических сцен), многие игроки снисходительно отнеслись к возможным ошибкам и неточностям.

Сейчас Baldur's Gate 3 доступна только на ПК. На PS5 игра заглянет 6 сентября этого года, а вот потенциальный релиз для Xbox Series не имеет даже приблизительной даты.

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