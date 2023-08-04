В день релиза в Baldur's Gate 3 сыграло почти полмиллиона человек – и это только начало.

Вчера вечером, 3 августа, состоялся релиз Baldur’s Gate 3, одной из самых громких премьер 2023 года. Первые 24 часа после старта были по-настоящему жаркими – пиковый онлайн игры в Steam достиг почти полмиллиона игроков.

Если быть точнее, то, согласно статистике Steam, в первый же день в Baldur's Gate 3 сыграло 472 136 человек. Это рекорд как для самой игры (предыдущий рекорд активности составлял 48 тысяч в ранней версии), так и для жанра партийных РПГ в целом.

Благодаря такому мощному старту, BG3 оказался в списке самых популярных игр Steam и даже ненадолго опередил Dota 2 по количеству игроков онлайн, сместив ее на 3-е место.

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Достигнутый Baldur’s Gate 3 результат стал вторым среди всех релизов 2023 года, уступив другой РПГ Hogwarts Legacy с ее пиковым онлайном в 879 тыс. человек. Но впереди выходные и кто знает, каким будет пятничный вечерний онлайн, учитывая, что не все еще успели запустить релизную версию BG3 – ее размер составляет внушительные 122 Гбайт.

Сейчас Baldur's Gate 3 доступна только на ПК, но в сентябре состоится релиз на PS5. Огромная РПГ получила официальную украинскую локализацию, а цена игры в Steam даже после полноценной премьеры составляет 899 грн.

Baldur's Gate 3 — основные подробности

Baldur's Gate 3 относится к жанру РПГ, то есть, это ролевая игра. Однако это другой тип РПГ: в отличие от того же "Ведьмака" или "Киберпанка", во время исследования мира и боев камера в игре висит над персонажами.

События игры берут свое начало во вселенной Забытых Королевств. Главному герою, то есть вам, предстоит решить судьбу мира, а заодно пройти через череду интриг, романов и предательств.

Игра получилась по-настоящему огромной – сценарий содержит около 2 млн слов и более 170 часов кинематографических сцен. Также РПГ может похвастаться минимум 10 различными сценариями финала и 17 тысячами вариаций концовки.

Пока Baldur's Gate 3 вышла только для ПК. Премьера на PS5 запланирована на следующий месяц, а вот потенциальный релиз для Xbox все еще не имеет конкретной даты.

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