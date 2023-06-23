Игра про Индиану Джонса тоже будет консольным эксклюзивом Xbox.

В ходе судебного разбирательства между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США относительно покупки Activision Blizzard появилось много информации об эксклюзивном статусе игр от внутренних студий корпорации. Как оказалось, адаптацию Индианы Джонса решили сделать эксклюзивом, но одна из новинок может появиться на PlayStation.

Как сообщил журналист Axios Стивен Тотило, Microsoft сделала Starfield и Redfall эксклюзивами, "в соответствии с необходимостью предложить некоторый эксклюзивный контент при одновременном снижении экономических затрат и ущерба для бренда, ориентированного на игроков". При этом вампирский шутер от Arkane Studios сгенерировал "минимальные продажи".

Федеральная торговая комиссия тоже упомянула, что вышеупомянутые проекты должны были появиться на PlayStation. Однако Microsoft сделала их консольными эксклюзивами Xbox после приобретения ZeniMax Media, материнской компании Bethesda Softworks. То же самое касается игры про Индиану Джонса, над которой трудится MachineGames.

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Как сообщил регулятор, изначально сделка с Disney включала выпуск проекта на PS5. Когда об этом спросили вице-президента Bethesda Softworks по маркетингу Пита Хайнса, он заявил, что компания думала, как "уменьшить риск и попытаться достичь определенной степени уверенности", добавляя игру в Game Pass.

Другая информация касательно эксклюзивности

Avowed от Obsidian Entertainment изначально разрабатывалась для ПК и Xbox. А вот решение насчет The Outer Worlds 2 пока не принято. Эта экшен-RPG может выйти на PlayStation. Первая часть серии доступна на консолях Sony, так как ее начали разрабатывать еще до покупки Obsidian со стороны Microsoft.

Многие новые проекты от ZeniMax Media должны появиться на PlayStation и Nintendo Switch. Однако конкретики на этот счет Microsoft не предоставила.

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