Дженнифер Хейл надеется, что весь каст Mass Effect поработает над сериалом.

В ноябре прошлого года Amazon официально объявила о разработке сериала по мотивам серии игр Mass Effect.

Актриса озвучивания Дженнифер Хейл, подарившая голос женской версии командора Шепард, в интервью Eurogamer выразила желание принять участие в проекте и считает, что оригинальный актёрский состав должен быть вовлечён.

"Я всегда готова вернуться к роли Шепард в любом формате. Это был огромный подарок, и я всегда с радостью его приму."

Одним из ключевых вопросов для поклонников стал выбор главного героя сериала: будет ли Шепард мужчиной или женщиной. Хейл, естественно, поддерживает идею сделать женскую версию Шепард каноничной: "Я никогда не диктую создателям, что им делать, но единственное, что я должна сказать о сериале - я хочу участвовать! В любой роли, я буду там с радостью!"

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Актриса также отметила, что было бы разумно привлечь к проекту как можно больше оригинального актёрского состава игры: "Я думаю, что разумно, включить как можно больше оригинальных актёров в сериал: в камео, пасхалках, эпизодических и постоянных ролях. Это было бы гениальным ходом".

Помимо сериала, в разработке находится новая игра серии Mass Effect, которая продолжит историю оригинальной трилогии. Известно, что в ней вернётся как минимум один из любимых фанатами персонажей. На вопрос о том, хотела бы она увидеть возвращение Шепард в игре, Хейл ответила: "Я не знаю, чего ожидать, но я бы с радостью приняла участие. Вот и всё, что я могу сказать."

Ранее один из "отцов" серии Mass Effect Майкл Гэмбл подразнил фанатов намёками о том, что в новой части серии вернётся система кармы Парагона и Ренегета.

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