Джундзо Хосои считает, что предпочтения людей в дизайне персонажей отражают экономическую ситуацию в стране.

Студия KOEI TECMO готовится к релизу Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, новой части культовой серии японских RPG. Однако у игры сложная задача: ей предстоит заменить Atelier Ryza, чей успех во многом объяснялся дизайном главной героини.

Райза привлекла внимание игроков своей фигурой, точнее, массивными бёдрами (на YouTube даже есть видеосравнения фигуры Райзы в разных играх серии). Теперь продюсер серии Джундзо Хосои объяснил в интервью 4Gamer, почему этот образ сработал, по его мнению, всё дело в экономике:

"Это только мое восприятие, но я думаю, что экономика влияет на то, какие дизайны становятся популярными. Есть определенные типы персонажей, которые нужны во времена рецессии, а есть такие, которые становятся популярными только во время экономического подъема".

Он отметил, что тренд на более пышные формы чаще появляется в период кризиса, когда людям требуется чувство комфорта.

Хотя это звучит странно, идея не лишена оснований. Издание The British Psychological Society ещё в 2005 году пришло к выводу, что мужчины из бедных стран предпочитают женщин побольше, ведь из этого подсознание делает вывод, что у них есть доступ к еде. На это влияет не только общее материальное состояние мужчины, а и даже то, голоден ли он в момент, когда смотрит на женщину.

Тем не менее, разработчики не стали делать Юмию копией Райзы. Её дизайн пересматривали более 30 раз, стремясь к современному стилю. В итоге финальный образ сочетает классические элементы серии с более облегающей одеждой, что найдёт отклик у фанатов.

Среди других необычных исследований, на конференции разработчиков D.I.C.E пришли к выводу, что молодым игрокам не интересна романтика в играх, они больше отдают предпочтение историям о дружбе и семье.

