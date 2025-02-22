Молодые игроки хотят видеть больше историй о дружбе и платонической любви.

Игровая индустрия замечает тренд: современные подростки больше интересуются историями о дружбе, чем романтикой и сексом.

Об этом говорили на конференции D.I.C.E. бывший телепродюсер, а ныне глава игровой студии Шарон Тал Игуадо и вице-президент Roblox по партнёрствам и вопросам цифровой безопасности Тами Баумик. Они представили исследования и поделились своими наблюдениями о том, что сейчас волнует подростков.

Первое и, возможно, самое важное - подростки одиноки. Согласно одному из исследований, 73% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет периодически или постоянно чувствуют себя одинокими. Многие также сообщают о чувстве грусти и безнадёжности. Баумик связывает это с множеством факторов: от состояния мира и климатических изменений до влияния соцсетей.

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Однако не всё так мрачно. По данным Центра учёных и рассказчиков UCLA, современные подростки далеки от образа поверхностных тикток-зависимых, каким их часто представляют. Им важны безопасность, доброта, принятие, физическая активность, дружба и даже духовная связь.

При этом интерес к романтическим отношениям у подростков заметно снижается: "Честно говоря, я начинаю переживать за демографию будущего, потому что этим детям просто не интересна романтика", - пошутила (или не совсем) Игуадо.

Исследование UCLA Teens and Screens 2024 показало, что среди 21 возможного предпочтения подростков романтика и/или секс заняли лишь 15-е место. Напротив, контент без секса и романтики оказался на 8-м месте, а дружба и социальные группы - на 5-м.

Этот тренд называют "номанс" (от английского no romance - отсутствие романтики), и он только набирает обороты. В 2023 году 51,5% подростков хотели видеть в контенте фокус на дружбе, а в 2024 году этот показатель вырос до 63,5%. Доля тех, кто считает, что секс и сексуальный контент не нужны для продвижения сюжета в кино и сериалах, также выросла с 47,5% до 62,4%.

Стоит отметить, что в видеоиграх всегда было меньше романтики и сексуального контента, чем в других медиа. В 2007 году даже скромные сцены в Mass Effect вызвали скандал, а игры с открытыми сексуальными элементами, вроде Baldur’s Gate 3, стали появляться только в последние годы.

Ранее мы рассказывали про исследование The New York Times, которое показало, что разработчики уже не могут делать графику в играх ещё более реалистичной.

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