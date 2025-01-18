Насир Гебелли вдохновил Джона Ромеро создать DOOM.

Легендарный иранско-американский программист Насир Гебелли, стоявший у истоков первых трёх частей Final Fantasy, внезапно дал интервью для нового японского документального фильма о зарождении культовой серии. Любопытно, что до этого он десятилетиями практически не появлялся в публичном пространстве, но теперь напомнил о себе и своей роли в становлении жанра JRPG.

В одном из фрагментов интервью Гебелли вспоминает, как начинал карьеру, работая над экшен-играми для Apple II. По его словам, переход к программированию Final Fantasy оказался "вполне простым делом", потому что уже тогда он в совершенстве владел машинным кодом для нужного процессора, хоть он и никогда раньше не играл в ролевые игры.

Примечательно, что именно эти "простые решения" в дальнейшем озадачили других разработчиков, когда встал вопрос портирования Final Fantasy на другие платформы. Отдельным поводом для гордости стал ускоренный полёт на дирижабле, фича, которую в своё время считали одним из самых сложных новшеств первых финалок. Ирония в том, что сам Гебелли сейчас считает, что картинка смотрелась бы лучше на 10% медленнее.

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Оды к Гиббели воспевал и Джон Ромеро, сооснователь id Software и один из авторов DOOM, не устающий называть Гебелли своим "божеством" и "идолом" в сфере программирования: "Без Насира не было бы и DOOM".

Сам Гебелли в интервью подчёркивает, что ему всегда было важно не просто решать задачи максимально эффективно, но и искать любопытные, нестандартные решения:

"Если мне в голову приходили несколько вариантов, я выбирал тот, что казался интересней. А если мог это закодить - значит, всё шло по плану".

Именно такой подход к коду и позволил первым Final Fantasy стать неотъемлемой частью игровой истории, а его создателю - одной из самых загадочных фигур в мире геймдева.

Ранее создатель первого Fallout Тим Кейн рассказывал, что игроки и сами не знают, чего хотят от разработчиков игр.

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