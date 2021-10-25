Разработчики сообщили об изменениях по сравнению с Horizon Zero Dawn.

В официальном блоге PlayStation появилось много новой информации о Horizon Forbidden West, сиквеле Horizon Zero Dawn от Sony и Guerrilla Games. Разработчики рассказали о дизайне открытого мира, сражениях, новом оружии, приспособлениях Элой и так далее.

Грядущий приключенческий экшен отметится выросшим количеством взаимодействий игрока с окружением. Пользователи смогут применять крюкохват (местный аналог крюка-кошки) при перемещении по локациям. Точек, за которые он сможет хвататься, станет больше, а если понадобится спрыгнуть с высоты, то пригодится щит-крыло. Это оборонительное устройство и планер в одном лице.

Разработчики попытались переосмыслить дизайн мира и сделать так, чтобы каждую задачу можно было решить несколькими способами. Особенности DualSense станут подсказками в этом деле и в бою. Guerrilla Games также улучшила систему скалолазания и реализовала выступы, за которые сумеет цепляться Элой. Благодаря этому возможностей для передвижения по миру станет больше.

Другие новые детали Horizon Forbidden West

Крюкохват может превращаться в лебедку для передвижения отдельных объектов.

Появится больше выбора во всем — оружии, одежде, навыках и так далее.

Разные машины удастся превратить в ездовых животных.

Планируется реализовать более тесное взаимодействие между активными способностями и оружием Элой.

Среди противников появятся наездники на роботах.

Напомним: Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5.

Автор: Назар Степорук