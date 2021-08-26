Horizon Forbidden West - дата выхода 18 февраля 2022 года / фото playstation.com
Релиз постапокалиптического экшена Horizon Forbidden West от студии Guerilla Games перенесли. Игра выйдет 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5. Предзаказы откроются 2 сентября.
Об этом Sony сообщила на странице PlayStation в Твиттере.
Игра выйдет на PS4 и PS5 / фото twitter.com/PlayStation
Изначально Forbidden West должна была выйти в конце 2021 года.
Одновременно с новой датой релиза компания сообщила о том, что первая часть игры, Horizon Zero Dawn, получила поддержку 60 FPS на PlayStation 5. Соответствующий патч уже доступен бесплатно для всех владельцев игры.
Horizon Forbidden West – трейлер
Horizon Forbidden West – подробности
- Forbidden West – это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.
- Сюжет разворачивается в мире будущего, где человечество вернулось к первобытнообщинному строю, а хозяевами планеты стали роботы-животные.
- Главной героиней Forbidden West останется охотница из племени Нора – Элой. Она отправится на западное побережье бывших США, где столкнется с новыми роботами и новыми угрозами. Также во второй части появится возможность исследовать подводную часть мира.