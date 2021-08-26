Также первая часть игры, Horizon Zero Dawn, получила поддержку 60 FPS на PlayStation 5.

Релиз постапокалиптического экшена Horizon Forbidden West от студии Guerilla Games перенесли. Игра выйдет 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5. Предзаказы откроются 2 сентября.

Об этом Sony сообщила на странице PlayStation в Твиттере.

Изначально Forbidden West должна была выйти в конце 2021 года.

Одновременно с новой датой релиза компания сообщила о том, что первая часть игры, Horizon Zero Dawn, получила поддержку 60 FPS на PlayStation 5. Соответствующий патч уже доступен бесплатно для всех владельцев игры.

Horizon Forbidden West – трейлер

Horizon Forbidden West – подробности

Forbidden West – это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в мире будущего, где человечество вернулось к первобытнообщинному строю, а хозяевами планеты стали роботы-животные.

Главной героиней Forbidden West останется охотница из племени Нора – Элой. Она отправится на западное побережье бывших США, где столкнется с новыми роботами и новыми угрозами. Также во второй части появится возможность исследовать подводную часть мира.

Автор: Сергей Коршунов