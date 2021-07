С 15 по 19 июля все желающие смогут опробовать игру на ПК и консолях.

В командном экшене For Honor начались бесплатные выходные. Все желающие могут опробовать игру с 15 до 19 июля на ПК, консолях Xbox и PlayStation.

Как сообщила студия Ubisoft на своем сайте, для доступа к For Honor на Xbox One и Xbox Series X/S потребуется активная подписка Live Gold. На остальных же платформах играть в For Honor бесплатно можно будет без каких-либо условий.

После завершения бесплатных выходных For Honor можно будет купить со скидкой до 85%. При покупке прогресс с пробного периода будет сохранен.

Трейлер For Honor

Коротко про For Honor

For Honor – это командный экшен в средневековом сеттинге от студии Ubisoft. В игре есть четыре фракции: викинги, самураи, рыцари и У Линь (воины Древнего Китая). Пользователь может выбрать одну из них и отправиться сражаться в одном из нескольких режимов – в дуэлях, захвате территорий, штурме крепостей и смертельной схватке.

Главной особенностью игры является боевая система, которая дает возможность контролировать направление, угол и силу удара.

For Honor вышел в 2017 году и был довольно прохладно встречен игроками. На агрегаторе Metacritic у ПК-версии игры 5,2 балла от пользователей.

Автор: Сергей Коршунов