Все желающие смогут бесплатно сразиться с полчищами орков до 20 июня.

В магазине цифровой дистрибуции Steam стартовали бесплатные выходные для экшен-игры про битвы с орками в жанре tower defense – Orcs Must Die 2. Акция продлится до 20 июня.

Всем, кому игра понравилась, смогут приобрести ее по скидке в 80% – за 45 грн.

Трейлер Orcs Must Die 2

Также в Steam начался фестиваль "Играм быть", в рамках которого пользователи могут опробовать бесплатно свыше 700 демоверсий новых игр. Среди них такие тайтлы, как Warhammer 40000: Battlesector, Naraka: Bladepoint, My Time at Sandrock, Wartales, Swords of Legends Online и другие.

Фестиваль закончится 22 июня в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, Orcs Must Die 2 вышла в 2012 году и была тепло принята аудиторией. На агрегаторе рецензий Metacritic у игры 83 балла от критиков и 7,9 балла от пользователей. Следующая номерная часть Orcs Must Die вышла в 2020 году только на Google Stadia, а в июле этого года ее выпустят на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

Автор: Сергей Коршунов