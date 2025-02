Хидео Кодзима признался, какой из созданных им трейлеров его любимый

Metal Gear по-прежнему близка легендарному геймдизайнеру.

Хидео Кодзима в последние дни ясно дал понять, что он работает над новым трейлером Death Stranding 2. Сейчас ролик находится на финальном этапе, но, по словам Кодзимы, он "застрял" на монтаже, поэтому решил вернуться к своим старым трейлерам и пересмотреть их.

В серии постов в X легендарный геймдизайнер рассказал, что пересматривал трейлеры Zone of the Enders, Metal Gear Rising Revengeance, Castlevania Lords of Shadow и других игр. Хотя с момента выхода этих игр прошел значительный промежуток времени, ничего, связанное с процессом редактирования роликов, не изменилось за эти годы, считает Кодзима.

Что касается собственного фаворита, им остается трейлер Metal Gear Solid V The Phantom Pain с E3 2015 года. В нем использована композиция New Order – "Elegia", что, по словам Кодзимы, идеально передает эпиграф и тему игры.

В комментариях многие поклонники Кодзимы согласились с режиссером, что этот трейлер Metal Gear Solid V – вероятно, его лучший. Он не только стал одним из последних больших трейлеров для игры перед ее запуском, но и одной из последних работ Кодзимы в Konami.

Хоть с тех пор у Кодзимы было множество запоминающихся трейлеров для Death Stranding и Death Stranding 2, этот трейлер для последней основной игры Metal Gear, похоже, до сих пор находит отклик у большого количества поклонников.

Кодзима не уточнил, когда может выйти следующий трейлер Death Stranding 2. Его могут показать на ближайшей State of Play 13 февраля. Выход проекта все еще ожидается в 2025 году на Playstation 5.

Ранее Кодзима рассказывал, что хочет переизобрести кинематограф своей экранизацией Death Stranding. Для этого он привлек к работе известную независимую студию A24.

