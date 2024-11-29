Геймдизайнер хочет показать ещё одно измерение в кинематографе.

Хидео Кодзима хочет сделать фильм по Death Stranding не просто "игровой адаптацией", а как выразился геймдизайнер, новым измерением в кинематографе.

Об этом Кодзима заявил изданию Variety. По его словам, фильм по Death Stranding переизобретёт кинематограф и покажет его новое измерение:

"Я стремлюсь представить новое измерение кинематографа, выходящее за рамки простого превращения игры в фильм."

Фильмом по Death Stranding занимается независимая студия A24, известная по экспериментальным фильмам "Всё, везде и сразу", "МаХХХин", а также по работам режиссёра Роберта Эггерса "Ведьма" и "Маяк".

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Ранее Кодзима рассказывал, что он будет участвовать в создании экранизации Death Stranding, но режиссировать будет кто-то другой.

Хотя у самого геймдизайнера большой опыт в режиссуре, он сам признаёт, что его игры это отчасти кино: "Мои работы часто считают похожими на фильмы, но в основе своей я создаю игры."

Ранее Kojima Productions праздновала день рождения Death Stranding. С момента выхода дебютного проекта студии прошло 5 лет, лично Кодзима записал обращение, где поблагодарил игроков за такой приём игре.

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