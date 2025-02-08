Игра всё ещё должна выйти в этом году.

Хидео Кодзима неожиданно поделился новым отрывком из Death Stranding 2: On the Beach, выложив его в соцсети X (бывший Twitter).

Это расширенная версия сцены, которую уже показывали в январском трейлере на State of Play. В ролике Сэм и Фрэджайл обсуждают загадочного покровителя, которому главный герой не доверяет. На что Фрэджайл отвечает: "Нас действительно использовали и обманывали раньше. Но пока они выполняют свою часть сделки, я не стану лезть с расспросами".

Некоторые фанаты заметили, что в новом ролике модель лица Фрэджайл выглядит более детализированной и больше напоминает актрису Леа Сейду. Однако из-за качества видео сложно сказать наверняка, насколько это значительное улучшение.

Кодзима уточнил, что этот фрагмент - часть финального сведения звука, что подтверждает слухи о скором выходе нового трейлера. Последние несколько дней он намекал на грядущий показ Death Stranding 2 в своих постах, а слухи о ближайшем State of Play только подогревают ожидание.

Ранее мы рассказывали, что разработка Death Stranding 2 находится на самом сложном этапе и Хидео Кодзима сильно устал от этого.

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