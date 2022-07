Ноябрь обещает быть жарким месяцем для игроков.

Проверенный инсайдер Том Хендерсон продолжает забрасывать игроков секретными сведениями о популярных играх. Недавно он рассказал, что новая часть Need for Speed "зарулит" на полки магазинов 4 ноября. А теперь информатор раскрыл даты релиза еще двух ожидаемых блокбастеров — Avatar: Frontiers of Pandora и God of War Ragnarök.

Этими данными Хендерсон поделился на личном аккаунте в Twitter. Источники сообщили инсайдеру, что экшен по мотивам "Аватара" от Ubisoft и Massive Entertainment выйдет 18 ноября. А вот насчет God of War Ragnarök у информатора нет точных сведений.

Хендерсон предполагает, что Sony захочет выпустить продолжение приключений Кратоса в пятницу — самый популярный день для релиза блокбастеров. Однако 4 и 18 ноября уже заняты Need for Speed и Avatar: Frontiers of Pandora соответственно. Свободным остается 11 число, на которое ранее был запланирован выход Starfield. И это, по мнению Хендерсона, отличная возможность потролить своего главного конкурента Xbox.

Насчет релиза God of War Ragnarök в ноябре можно не сомневаться. Ранее об этом рассказывал другой надежный источник — инсайдер и редактор Bloomberg Джейсон Шрайер.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

Вас также могут заинтересовать новости: