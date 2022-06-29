Информатор также поделился сведениями о FIFA 23 и Skate 4.

Проверенный инсайдер Том Хендерсон, который обладает обширными связями в игровой индустрии, опубликовал информацию о будущих проектах Electronic Arts. В списке нашлось место и для новой части Need for Speed. Согласно свежим данным, она выйдет 4 ноября 2022 года.

Хендерсон написал в материале для издания Exputer, что в июле ЕА собирается показать три игры. Первая — симулятор скейтбординга Skate 4, вторая — FIFA 23, а третья — новая Need for Speed.

Продолжение знаменитой футбольной франшизы Electronic Arts будет игрой за полную стоимость и отметится несколькими новшествами. Проект поддерживает кроссплей, а также включает женские чемпионаты мира. FIFA 23 выйдет 30 сентября текущего года.

Skate 4, вероятнее всего, выпустят в 2023-м, а Need for Speed "заедет" на полки магазинов 4 ноября 2022 года. Платформы пока неизвестны, но игра точно появится на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. А вот релиз на консолях прошлого поколения под вопросом.

Что еще известно о новой Need for Speed

По информации Хендерсона и редактора VentureBeat Джеффа Грабба, игра обладает уникальным визуальным стилем. В нем смешиваются фотореалистичная графика и анимационные элементы.

Дизайн персонажей отсылает к мультсериалу "Гетто", который выходил с 2005-го по 2014 год.

Важной особенностью новой Need for Speed станут "Встречи". Игроки смогут сталкиваться на глобальной карте и организовывать гонки.

В проекте стараются реализовать оригинальные трассы. Например, на одной из них движется большой поезд.

Хендерсон слышал, что игра называется Need for Speed: Unbound, но это может быть рабочий вариант.

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