Вероятно, компания готовит очередной выпуск передачи State of Play.

Инсайдер The Snitch начал публиковать секретную информацию лишь в прошлом году, но уже отличился несколькими меткими "попаданиями". Например, он рассказал об анонсах новой части Alone in the Dark и дополнения Burning Shores к Horizon Forbidden West до официальных демонстраций. А теперь информатор поведал, что Sony готовится представить много игр от сторонних разработчиков для PlayStation.

The Snitch написал: "Надежный источник обратился ко мне в Twitter, чтобы рассказать, что PlayStation (игровое подразделение Sony — УНИАН) собирается анонсировать много разного от сторонних разработчиков уже очень скоро".

Инсайдер не рассказал, в каком формате состоятся анонсы. Но обычно для демонстраций множества игр Sony устраивает State of Play — примерно получасовое шоу с показом трейлеров и геймплейных материалов. В прошлом году первая трансляция в таком формате состоялась в марте. При этом инсайдеры утверждали, что японская компания перенесли дату из-за начала полномасштабной войны в Украине. Вероятнее всего, в 2023-м шоу пройдет в феврале.

Какие игры могут анонсировать на State of Play

В конце сентября таинственная Silent Hill: The Short Message получила возрастной рейтинг в корейском агентстве. Инсайдеры говорят, что это отдельная и пока еще не анонсированная игра.

Информаторы неоднократно рассказывали о подготовке ремейков первой и третьей частей Metal Gear Solid. На последнюю намекали и вакансии на сайте сингапурской студии Virtuos.

Логично также ожидать демонстрации анонсированных эксклюзивов, например, Final Fantasy XVI.

