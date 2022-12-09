Элой отправится сражаться со зловещей угрозой на территории коварного вулканического архипелага.

Как и утверждал инсайдер Том Хендерсон, на церемонии награждения The Game Awards 2022 Sony и Guerrilla Games анонсировали дополнение к Horizon Forbidden West. Оно называется Burning Shores ("Пылающие берега") и отправит пользователей в дикие дебри Лос-Анджелеса.

Сюжет добавки будет начинаться сразу после истории основной игры. Элой отправится истреблять зловещую угрозу, которая возникла на территории вулканического архипелага. До глобальной катастрофы на этих землях располагался Лос-Анджелес.

Новый регион находится к югу от владений клана Тенакт. Здесь пользователей ждут приключения, персонажи, активности и многое другое. Разработчики обещают поделиться подробностями дополнения в ближайшее время.

"Наше творческое видение Burning Shores — это амбициозное расширение, которое перенесет Элой в руины Лос-Анджелеса. Это заросший и разрушенный город, который можно полностью исследовать по воде и летая на спине Светокрыла. В его тени таится массивная машинная угроза — огромный вызов, который Элой должна преодолеть, используя все свои навыки и способности", — прокомментировала анонс Guerrilla.

Burning Shores выйдет 19 апреля 2023 года эксклюзивно на PlayStation 5. Разработчики объясняют это желанием реализовать свои технические и творческие амбиции.

Подробнее о Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West осталась охотница из племени Нора — Элой. Она отправилась на западное побережье бывших США и столкнулась там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появилась возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

Horizon Forbidden West вышла 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5. Игра получила 88 баллов от критиков и оценку 8 из 10 от пользователей.

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