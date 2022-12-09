Horizon Forbidden West: Burning Shores / фото Guerrilla Games

Как и утверждал инсайдер Том Хендерсон, на церемонии награждения The Game Awards 2022 Sony и Guerrilla Games анонсировали дополнение к Horizon Forbidden West. Оно называется Burning Shores ("Пылающие берега") и отправит пользователей в дикие дебри Лос-Анджелеса.

Horizon Forbidden West: Burning Shores / фото Guerrilla Games

Сюжет добавки будет начинаться сразу после истории основной игры. Элой отправится истреблять зловещую угрозу, которая возникла на территории вулканического архипелага. До глобальной катастрофы на этих землях располагался Лос-Анджелес.

Horizon Forbidden West: Burning Shores / фото Guerrilla Games

Новый регион находится к югу от владений клана Тенакт. Здесь пользователей ждут приключения, персонажи, активности и многое другое. Разработчики обещают поделиться подробностями дополнения в ближайшее время.

Horizon Forbidden West: Burning Shores / фото Guerrilla Games

"Наше творческое видение Burning Shores — это амбициозное расширение, которое перенесет Элой в руины Лос-Анджелеса. Это заросший и разрушенный город, который можно полностью исследовать по воде и летая на спине Светокрыла. В его тени таится массивная машинная угроза — огромный вызов, который Элой должна преодолеть, используя все свои навыки и способности", — прокомментировала анонс Guerrilla.

Horizon Forbidden West: Burning Shores / фото Guerrilla Games

Burning Shores выйдет 19 апреля 2023 года эксклюзивно на PlayStation 5. Разработчики объясняют это желанием реализовать свои технические и творческие амбиции.

Подробнее о Horizon Forbidden West

  • Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.
  • Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.
  • Главной героиней Forbidden West осталась охотница из племени Нора — Элой. Она отправилась на западное побережье бывших США и столкнулась там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появилась возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.
  • Horizon Forbidden West вышла 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5. Игра получила 88 баллов от критиков и оценку 8 из 10 от пользователей.

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