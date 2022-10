По длительности истории экшен сопоставим с предыдущей частью серии.

Инсайдер и журналист Том Хендерсон продолжает делиться секретными подробностями о разных играх. На этот раз он решил рассказать о длительности God of War Ragnarök. Информатор поведал, сколько времени потребуется на завершение сюжета и полное прохождение экшена.

Хендерсон опубликовал детали на своем сайте Insider Gaming. В заметке он традиционно сослался на анонимные источники, которые обычно сообщают инсайдеру правдивые данные.

История в God of War Ragnarök длится 20 часов. Из них 3,5 отведены под кинематографические заставки, а остальное — это чистый геймплей. Еще столько же времени понадобится на прохождение дополнительных заданий. Побочные квесты содержат час роликов, а еще 19 посвящены игровому процессу. Если сложить все вместе, то получится 40 часов.

О секретах, исследовании мира и сборе экипировки Хендерсон не упомянул. Но можно предположить, что эти занятия в игре отнимут еще десяток часов.

Согласно данным на сайте How Long to Beat, в плане длительности сюжета Ragnarök сопоставима с прошлой частью God of War. Однако в продолжении на 8-9 часов больше дополнительных заданий. Важно также отметить, что пользователи в среднем тратили 51 час на 100% зачистку предыдущей игры франшизы. Наверняка в Ragnarök этот показатель будет на 10-15 часов выше.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök выйдет 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

