Корпорация напомнила, что большинство показанных на мероприятии игр выйдут и на Xbox.

Основная часть PlayStation Showcase была уделена играм партнеров Sony. Зрителям показали ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Assassin's Creed Mirage, Alan Wake 2, Ghostrunner 2 и другие проекты. Подавляющее большинство из этих новинок появятся на всех платформах, чем и воспользовалась Microsoft. Сразу после мероприятия корпорация метко "подколола" своего конкурента.

Когда PlayStation Showcase окончилась, на официальном аккаунте Xbox появился новый пост. Представители лагеря "зеленых" опубликовали и даже закрепили картинку с перечнем из 12 игр, которые продемонстрировали на презентации Sony. Сюда входят ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Assassin's Creed Mirage, Alan Wake 2, Ghostrunner 2, Immortals of Aveum, The Talos Principle 2, Neva, Cat Quest: Pirates of the Purribean, Teardown, The Plucky Squire, Marathon и Dragon's Dogma 2.

На изображении рядом с проектами красуется надпись "выйдут на Xbox". А публикацию сопроводили фразой: "Какая же хорошая подборка". Таким способом Microsoft "подколола" Sony в связи с минимумом громких эксклюзивов, показанных на PlayStation Showcase, и напомнила аудитории о будущих играх на Xbox.

Подробнее о PlayStation Showcase

Шоу состоялось 24 мая и длилось чуть дольше часа. Главной игрой презентации стала Marvel's Spider-Man 2, которая отметилась трейлером и большой геймплейной демонстрацией.

Остальные эксклюзивы, показанные на мероприятии — это преимущественно проекты с сервисной моделью или новинки для гарнитуры виртуальной реальности PS VR2.

