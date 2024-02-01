Начало года часто бывает медленным с точки зрения выпуска новых игр, но прошлый месяц был по-настоящему богат на интересные релизы, и эта динамика сохранится и в феврале.

Хоть февраль – традиционно самый короткий месяц в году, в ближайшие пару недель выйдет много ожидаемых игр для самой разной аудитории: от JRPG и супергеройских экшенов до пиратских приключений и мистических адвенчур.

Рассказываем коротко о главных релизах февраля 2024 года.

Suicide Squad: Kill the Justice League – 2 февраля (ПК, PS5, Xbox Series X|S)

Спустя почти 10 лет после выхода Batman: Arkham Knight, Rocksteady возвращается с новой игрой во вселенной DC. На этот раз игроки берут на себя роль суперзлодеев, которые должны уничтожить одурманенных супергероев из Лиги Справедливости.

В плане геймплея Suicide Squad представляет собой кооперативный экшен в духе серии Borderlands – можно или возглавить отряд и играть с тремя "болванчиками" с возможностью переключаться на остальных злодеев, или пойти сражаться с Лигой справедливости с друзьями.

Судя по отзывам критиков, игра получилась довольно неоднозначной, но, тем не менее, она наверняка привлечет внимание фанатов DC.

Persona 3 Reload – 2 февраля (ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Game Pass)

Переиздание классической японской RPG, которая впервые вышла в 2006 году. Игра получила целый набор улучшений, включая улучшенную графику, боевую систему и возможность свободно исследовать локации, при этом повествование не претерпело изменений.

Обозреватели высоко оценили Persona 3 Reload, средний балл составляет 91 из 100 возможных. Это отличный выбор для тех, кто ищет глубокую и захватывающую RPG.

Helldivers 2 – 8 февраля (ПК, PS5)

Если вы фанат кооп-шутеров, то вам стоит обратить внимание на Helldivers 2. Это продолжение популярного шутера про космических десантников, которые сражаются с инопланетными жуками.

При этом, в отличие от изометрической первой части, сиквел получит вид от третьего лица.

Banishers: Ghosts of New Eden – 13 февраля (ПК, PS5, Xbox Series X|S)

Для любителей атмосферных приключений, где по ходу игры нужно принимать сложные выборы, стоит обратить внимание на новую игру от студии Don't Nod, авторов Life is Strange, Vampyr и других популярных проектов.

История повествует нам об Антее Дуарте и Реде Макрее – влюбленных друг в друга охотников на нечисть. Однако очередное задание заканчивается смертью главной героини, которая сама становится призраком. Избраннику девушки предстоит спасти ее из потустороннего мира.

Skull and Bones – 16 февраля (ПК, PS5, Xbox Series X|S)

Тот факт, что Skull and Bones выходит в этом месяце, довольно сюрреалистично. За почти 10 с лишним лет цикла разработки онлайн-игра Ubisoft про пиратов и угодил в производственный ад и множество раз переносилась, но теперь наконец-то готова отправиться в путь.

В новой игре геймеры возьмут на себя роль капитана и отправятся на поиски приключений (а если повезет, то и сокровищ). Но вам не придется бороздить Индийским океаном в одиночку: будет и полноценный кооперативный режим, позволяющий собрать лучших товарищей по команде.

К слову, с 8 по 11 февраля Ubisoft проведет открытое бета-тестирование Skull & Bones, где опробовать пиратский экшен смогут все желающие и решить для себя: стоит ли покупать или пройти мимо.

Final Fantasy VII Rebirth – 29 февраля (PS5)

Final Fantasy VII Rebirth – это не просто самая ожидаемая игра месяца, но она почти гарантированно станет одним из самых примечательных релизов всего 2024 года. Геймеров ждет приключение, продолжающее историю "семерки". Клауд и его друзья отправляются в путешествие по всей планете.

По размаху, Rebirth будет гораздо масштабнее предшественника, а на ее полное прохождение уйдет порядка 100 часов. В будущем команда планирует выпустить и триквел, который должен завершить историю оригинала 1997-го.

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