Для этого энтузиаст придумал эффективную сборку предметов.

Отдельные умельцы способны уничтожать боссов в God of War по щелчку пальцев. Например, в начале ноября один из игроков победил королеву валькирий Сигрюн за 13 секунд на максимальной сложности Give me God of War. А теперь аналогичный подвиг совершили в новой части серии с подзаголовком Ragnarök. Энтузиаст под псевдонимом reaktioNz уничтожил королеву валькирий Гна за 26 секунд, причем без получения урона.

Быстрый бой с одним из самых сложных боссов в игре пользователь снял на видео, которое присутствует ниже. Кадры ролика показывают вихрь ударов и умений, которые применяет главный герой Кратос. А в конце reaktioNz продемонстрировал свою экипировку и поделился подробностями в комментариях.

Пользователь сделал упор на максимальный урон в ближнем бою. Основное количество повреждений в такой сборке наносят завершающие атаки комбинаций. Судя по ролику, удар с уклонением стал одним из самых эффективных в сражении с Гна. По сути, reaktioNz сплел все выпады в единый поток, не дав боссу сделать ни единого действия.

Видео дня

Внимание, ролик ниже включает спойлер к сюжету God of War Ragnarök.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök стали Фрейя и Тор, а Тюра, судя по всему, сделали союзником протагониста.

В продолжении серии появились новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вышла 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

