Рекорд удалось установить благодаря правильному подбору экипировки и навыков.

Накануне релиза God of War Ragnarök в предыдущей части франшизы установили впечатляющий рекорд. Посетитель форума Reddit под псевдонимом AhmedRoasko убил Сигрюн, королеву валькирий всего за 13 секунд на максимальной сложности Give me God of War. А этот босс претендует на звание самого сложного в игре.

В качестве доказательства рекорда пользователь опубликовал ролик, который присутствует ниже. Для столь быстрой победы он применил определенный набор навыков и экипировки. AhmedRoasko одел Кратоса в комплект брони Зевса из "Новой игры+". Он также использовал Амулет Квасира для остановки времени на 6 секунд, Рукоять забытого пламени и зачарования для повышения случайных характеристик.

Как только бой начался, энтузиаст применил по одной специальной атаке Левиафана и Клинков Хаоса. Навыки называются "Туман Хельхейма" и "Захват Гипериона", и оба наносят урон по области. После применения умений игрок остановил время с помощью Амулета Квасира и нанес серию быстрых атак. У Сигрюн даже здоровье не успевало восстанавливаться, хотя босс обладает впечатляющей регенерацией.

В конце видео AhmedRoasko доказал, что прошел босса на сложности Give me God of War. Правда, сборку персонажа придумал не он, а блогер под псевдонимом Kaown. Энтузиаст признался в этом в комментариях.

Подробнее о God of War

God of War — это продолжение серии экшенов о спартанце Кратосе, который сражается с богами. Проект вышел в 2018 году и стал своеобразным перезапуском франшизы, сменив антураж с греческого на скандинавский. При этом трансформировался и тон повествования. У Кратоса появился сын Атрей, которого герой должен воспитывать.

Отношения между протагонистом и его отпрыском — одна из центральных тем в сюжете. Вместе им необходимо подняться на самую высокую гору в девяти мирах скандинавской мифологии. На вершине Кратос должен развеять пепел Фэй — своей умершей жены и матери Атрея.

Геймплей God of War сочетает вариативную боевую систему, исследование локаций, прокачку и элементы метроидвании.

