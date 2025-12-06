Горячий шоколад с маршмеллоу давно ассоциируется с домашним теплом и уютом, которого так не хватает в холодное время года. Однако самые вкусные напитки обычно приходится покупать в кафе, поскольку порошковые аналоги часто не оправдывают ожиданий.
Мы подобрали три простых варианта, как сделать горячий шоколад дома. С их помощью можно насладиться вкусными напитками и угостить близких.
Густой горячий шоколад - рецепт с какао
Это ароматный и насыщенный десерт, который наполнит зимние вечера особенным теплом. Для него берем:
- 300 миллилитров молока;
- 50 граммов шоколада (70%);
- столовую ложку какао;
- сахар;
- щепотку корицы или ванили;
- взбитые сливки.
Переходим к тому, как сделать горячий шоколад. Молоко переливаем в сотейник и ставим нагреваться. Добавляем к нему какао и перемешиваем, чтобы не было комочков.
Шоколад мелко рубим ножом и всыпаем в сотейник. Перемешиваем, пока он не растает. Когда смесь станет однородной, всыпаем сахар, ваниль или корицу для аромата.
Разливаем напиток по чашкам и украшаем его взбитыми сливками.
Горячий шоколад - классический рецепт
Также мы разобрались, как сделать горячий шоколад из шоколада. Для него нужно взять:
- 100 граммов шоколада (темного);
- 500 миллилитров молока;
- 50 миллилитров сливок;
- одну столовую ложку сахара;
- чайную ложку ванильного экстракта.
Шоколад мелко рубим ножом. В сотейник наливаем молоко и нагреваем на слабом огне. Всыпаем шоколад, сахар, ваниль и вливаем сливки. Аккуратно помешиваем, пока смесь не станет однородной, но не даем ей закипеть.
Снимаем с огня и слегка взбиваем венчиком - должна образоваться легкая пенка. Разливаем напиток по чашкам и подаем горячим. Можно украсить шоколадной стружкой.
Горячий шоколад - рецепт с ромом
Напоследок рассмотрим, как приготовить горячий шоколад с легкой алкогольной ноткой и невероятным ароматом. Для него берем:
- 100 граммов шоколада (темного);
- 200 миллилитров молока;
- 30 миллилитров рома;
- чайную ложку сахара;
- щепотку корицы.
Растапливаем шоколад на водяной бане. Затем вливаем молоко и перемешиваем. Последними добавляем сахар, ром и корицу. Перемешиваем и подаем этот густой десерт.
Для разнообразия можно брать кокосовое молоко вместо коровьего, менять специи или алкогольный напиток. Например, с щепоткой перца чили можно добиться более согревающего эффекта.