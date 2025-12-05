Эксперт поделился секретом, который может кардинально изменить вкус болоньезе.

Спагетти болоньезе стали уже любимым блюдом у многих. Родом из Италии, оно не имеет единого канона - каждый повар готовит его по своему проверенному рецепту. И хотя классический соус болоньезе имеет четкие правила относительно ингредиентов, многие воспринимают их лишь как ориентир - и добавляют в соус все, что нравится, или есть на кухне.

Что добавить в спагетти болоньезе

Из-за множества рецептов споры о "правильном" способе приготовления не утихают. Однако один из экспертов Richanddelish.com уверен, что решающее значение имеет один простой ингредиент, пишет британский таблоид Express.

Эксперт советует отказаться от консервированных помидоров в пользу свежих - так вкус блюда получится более ярким и насыщенным: "Секрет этого рецепта - именно свежие, а не консервированные томаты. Свежие помидоры имеют гораздо более насыщенный вкус".

Чтобы добиться идеально однородной текстуры, помидоры просто натирают на обычной терке. Кроме этого, специалисты предлагают взять также несколько дополнительных ингредиентов, которые усиливают вкус классического блюда. В своем "простом соусе болоньезе", созданном по "знаменитому рецепту мамы", они используют петрушку, паприку и немного сахара - они делают вкус соуса глубже и гармоничнее.

Паста болоньезе - рецепт с сайта Richanddelish.com

Как уже отмечалось, в центре этого блюда стоит соус болоньезе, рецепт которого кулинары советуют строить на свежих томатах:

в большой сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло;

обжарьте мелко нарезанный лук до легкого золотистого оттенка;

добавьте чеснок и немного прогрейте его - перемешивайте, чтобы он раскрыл аромат;

добавьте мясной фарш и готовьте, перемешивая, пока он полностью не подрумянится;

положите томатную пасту и еще раз хорошо перемешайте;

всыпьте паприку, сахар, черный перец и при желании еще немного сахара – перемешайте.

Затем нужно добавить тертые свежие помидоры, перемешать, накрыть сковороду крышкой и тушить соус на слабом огне минимум 15 минут. Можно потомить и дольше - так вкус станет глубже и насыщеннее.

Параллельно отварите спагетти. Подавайте их, щедро полив соусом болоньезе. По желанию посыпьте блюдо тертым пармезаном и рубленой петрушкой - они подчеркнут вкус.

