Коринн Буше проработала в Electronic Arts 18 лет.

Геймдиректор Dragon Age: The Veilguard Коринн Буше, которая работала над игрой с февраля 2022 года, покидает BioWare.

Об этом сообщает издание Eurogamer и журналист Джефф Грабб. Буше проработала в Electronic Arts 18 лет, большую часть своей карьеры разработчица работала над серией The Sims в качестве дизайнера, она приложила руку к The Sims 3, The Sims 4 и The Sims Mobile.

К разработке Dragon Age: The Veilguard Буше присоединилась в начале 2022 года. Вместе с креативным директором проекта Джоном Эплером они довели игру до релиза в октябре 2024 года. Сообщается, что кроме Буше, Bioware больше никто не покидает.

Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Это первая игра легендарной серии за последние 10 лет. Критики позитивно приняли игру, поставив на релизе 83 балла на Metacritic, но мнения игроков всё же разделились.

Ранее мы рассказывали, что программисты из коммьюнити Neverwinter Nights, классической RPG от BioWare, выпустили новое обновление для игры через 23 года после релиза. Апдейт нацелен на оптимизацию игры под современные системы.

