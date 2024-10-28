Журналисты отмечают сюжет и проработку персонажей.

Эмбарго на рецензии на Dragon Age: The Veilguard спало и в сети появились первые обзоры. Игра получила достаточно тёплый приём от журналистов.

IGN поставила Dragon Age: The Veilguard 9 из 10 баллов. Издание сравнивает игру со Star Wars: KOTOR в плане левелдизайна. Локации здесь представляют собой такие же витиеватые и продуманные коридоры. BioWare приняла правильное решение, отказавшись от полностью открытого мира, подчёркивает журналист.

Также IGN хвалит боевую систему, отмечая, что разработчики смогли найти баланс между экшеном Dragon Age: Inqusition и тактикой из Dragon Age: Origins. Бой можно ставить на тактическую паузу, отдавать приказы напарникам, вообщем всё по классике серии.

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Ну и, разумеется, куда без од сюжету Dragon Age. Издание Eurogamer, которое поставило игре максимальный балл, отмечает глубокую проработку спутников главного героя. Игра исследует сложные темы про принятием себя, личные травмы, родительство. При этом любовные линии стали делать больший акцент именно на эмоциональную связь, а не телесную.

Но не все остались довольны главным квестом: издание VGC жалуется, что основные задания в Dragon Age: The Veilguard оставляют неоднозначное впечатление. Игра часто заполняет квесты репетативными активностями по уничтожению источников Мора.

Геймплеем журналист VGC также остался не впечатлён. Бои в игре хоть и интересные, но излишняя живучесть игроков сильно затягивает битвы, из-за чего они быстро наскучат. Один из немногих элементов игры, который понравился критику, - уже упомянутые компаньйоны. Их истории интересные и многогранные, а хорошо прописанные диалоги позволяют игроку заметить это.

Пожалуй самой спорной темой до выхода игры был графический стиль, который выбрала BioWare. Игроки боялись, что мрачный мир Тедаса превратится в красочный мультик. Однако журналист из XboxEra уверяет, что хоть The Veilguard получилась намного ярче, чем прошлые части серии, в ядре мира всё ещё лежит гниль и мор. Хоть проект не напирает на натуралистичную жестокость, это не "счастливая" игра, заявляет журналист.

Релиз Dragon Age: The Veilguard намечен на 31 октября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. На данный момент, средняя оценка проекта на Metacritic зафиксировалась на отметке в 83 балла.

Напомним, что ранее BioWare публиковала системные требования для новой Dragon Age. Технически игра получилась довольно демократичной: для минимальных настроек хватит видеокарты GTX 970 с 2 ГБ видеопамяти.

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