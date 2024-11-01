Сейчас у игры 79% положительных отзывов в Steam.

Недавно вышедшая Dragon Age: The Veilguard установила новый рекорд среди всех проектов студии BioWare по количеству игроков в Steam. В первый же день после релиза более 70 тысяч человек одновременно играли в новую RPG.

Dragon Age: The Veilguard смогла превзойти предыдущий рекорд Mass Effect Legendary Edition, максимальный онлайн которой составил 59 тысяч игроков. Примечательно, что прошлая игра серии Dragon Age: Inqusition достигла лишь 5 тысяч игроков в момент пикового онлайн в июне этого года.

На момент написания новости отзывы игроков выглядят весьма положительно. Из более чем 3 тысяч пользовательских отзывов, 79% игроков отзываются об игре положительно. Поигравшие отмечают хорошую техническую сторону проекта и интересный геймплей, но некоторые игроки остались недовольны сценарием и проработкой диалогов.

Видео дня

Dragon Age: The Veilguard вышла 31 октября на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Это первая игра легендарной серии за последние 10 лет.

Напомним, что недавно появились новости об ещё одной не менее легендарной игре от BioWare: ведущий разработчик новой Mass Effect заявил, что новая часть серии не будет похожа на The Veilguard.

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