Bend Studio хотела улучшить многие аспекты первой части.

Зомби-экшен Days Gone получился далеко не идеальной игрой. В ней были проблемы со скучными второстепенными активностями, просадками в сюжете и отдельными геймплейными механиками. Критики прохладно отнеслись к проекту, но он нашел своих фанатов. Пользователи даже создали петицию в поддержку сиквела, однако Sony не заинтересована в Days Gone 2. Об этом говорили как журналисты, так и бывшие сотрудники Bend Studio. Последние недавно рассказали о своем видении второй части.

Читайте такжеЭнтузиаст выпустил мод для Days Gone, который увеличивает количество зомби (видео)Информацией в интервью порталу For The Win поделился режиссер Days Gone Джефф Росс. Он сообщил, что в сиквеле планировали продолжить историю главных героев. В финале игры Дикон добился своей цели, однако протагонист должен был пройти еще долгий путь к личному счастью.

Геймплейных изменений тоже хватало. Bend Studio планировала углубить взаимодействия между животными, зомби и людьми в открытом мире. Это сделало бы исследование окружения гораздо более интересным. Арсенал приспособлений, доступных Дикону, хотели расширить гаджетами НЕРО. А еще главного героя научили бы плавать.

Кратко о Days Gone

Days Gone — это экшен от третьего лица в антураже постапокалипсиса. Действия игры разворачиваются спустя 2 года после глобальной пандемии, которая превратила большую часть населения планеты во "фриков" (местный аналог зомби).

Главным героем выступает наемник Дикон Сент-Джон — бывший член байкерской группировки "Бешеные псы".

В игре можно исследовать открытый мир на мотоцикле, искать лагеря выживших и сражаться с "фриками". Игрок способен осваивать новые навыки, создавать ловушки и модифицировать оружие.

