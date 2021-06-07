Теперь количество "фриков" в ордах колеблется от 200 до 670.

Энтузиаст создал модификацию, которая улучшает одну из ключевых особенностей байкерского постапокалиптического экшена Days Gone – существенно увеличивает количество зомби (фриков) в ордах.

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Своим модом он поделился на сайте Nexus Mods.

Благодаря модификации даже самая маленькая орда в Days Gone будет состоять из 200 зомби. А в самой большой орде насчитывается 670 "фриков". В то время как в оригинальной игре численность зомби в ордах колебалась от 25 до 300 – в самых больших толпах.

Автор мода отмечает, что для корректной работы, пользователям придется начать новую игру.

Напомним, что изначально Days Gone вышла на PS4 в 2019 году. А на ПК, где игру встретили теплее, выпустили в мае этого года. В Steam у байкерского экшена 92% положительных отзывов.

Кратко про Days Gone

Days Gone – это экшен от третьего лица в сеттинге постапокалипсиса. Действия игры разворачиваются спустя 2 года после глобальной пандемии, которая превратила большую часть населения планеты во "фриков" (местный аналог зомби).

Главным героем выступает наемник Дикон Сент-Джон – бывший член байкерской группировки "Бешеные псы".

В игре можно исследовать открытый мир на мотоцикле, искать лагеря выживших и сражаться с "фриками". Игрок может открывать новые способности, создавать ловушки и модифицировать оружие.

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Автор: Сергей Коршунов