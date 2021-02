Раздача закончится 18 февраля в 18:00 по Киеву.

В онлайн-сервисе цифровой дистрибуции игр Epic Games Store началась новая бесплатная раздача. С 11 по 18 февраля все желающие могут получить бесплатно космическую ролевую стратегию Halcyon 6: Starbase Commander.

Трейлер Halcyon 6: Starbase Commander

Подробней про Halcyon 6: Starbase Commander

Halcyon 6: Starbase Commander – это ролевая стратегия в пиксельном стиле. В ней нужно управлять космическим кораблем, заниматься строительством базы, а еще сражаться с врагами в тактических боях.

Halcyon 6 вышла в 2016 году на ПК и получила 71 балл от прессы на Metacritic. А средний бал от игроков составил 7,7 из 10 возможных.

Следующими играми в раздаче от EGS станут гонки Absolute Drift и шутер от создателей Doom – Rage 2.

Напомним, что до 22 февраля владельцы консолей PlayStation могут забрать бесплатно в PS Store кооперативную головоломку We Were Her.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов