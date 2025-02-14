С новыми механиками спин-оффа это будет сложнее.

Cтримерша Perrikaryal, которая играет в Souls-игры с помощью электроэнцефалограммы, уже готовится к выходу Elden Ring Nightreign 30 мая. И, разумеется, она собирается проходить его так же, как и предыдущие игры FromSoftware - без рук.

"Я уже давно не касаюсь контроллера", - рассказывает Перри. Вместо этого она использует специальные датчики, фиксирующие активность мозга. Например, уклонение в Dark Souls у неё связано с мысленным представлением спокойно и медленно движущегося куба, атаку она запускает, представляя прыгающего сверчка, а лечение - яростью, которая заставляет лицо краснеть.

Разумеется, у такого управления множество сложностей недостатков. Например, на финального босса дополнения Shadow of the Erdtree Радана Perrikaryal потратила 20 часов и 314 попыток. И, как пишет сама девушка, даже это оказалось не самым сложным испытанием в игре.

Проблема в том, что Nightreign - это не классический Souls-лайк, а кооперативный roguelike с динамичными сражениями, и традиционные методы тут могут не сработать:

"Обычно я компенсирую недостатки своего управления, сильно перекачивая персонажа. Но в Nightreign всё постоянно меняется, так что у меня не будет на это времени".

Кроме того, Перри привыкла играть в "режиме принцессы": её друзья либо защищают её во время боя, либо сами играют на уровне на низком уровне, который примерно соответствует управлению с помощью электроэнцефалограммы. Но в Nightreign понадобится уже полноценное взаимодействие с командой.

Тем не менее, Perrikaryal не теряет оптимизма. Также она уже научилась обходить ограничения платформ: раньше её система работала только на ПК, но недавно она "взломала" аутентификационный чип геймпада Xbox, что позволило играть на любых устройствах, включая консоли и VR.

Ранее мы рассказывали, что локации в Elden Ring Nightreign создаются процедурной генерацией. В игре встречаются равнины, вулканы и, конечно же, болота.

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