На это у него ушло 2 года. После финального удара стример заплакал.

Стример Dinossindgeil стал первым в мире, кто успешно завершил God Run 3 SL1, одно из самых сложных испытаний в сообществе поклонников игр FromSoftware.

Челлендж предполагает прохождение семи игр студии подряд без получения урона и прокачки персонажа. Dinossindgeil потратил на его выполнение почти два года.

God Run 3 SL1 считается самым жёстким испытанием в серии Souls. В него входят Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Sekiro: Shadows Die Twice, Bloodborne, Elden Ring и Demon’s Souls, которые нужно пройти подряд, без пропущенных ударов и на первом уровне. Малейшая ошибка или случайный удар - начинаешь всё сначала.

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Челлендж потребовал от Dinossindgeil огромного количества попыток. В 2024 году он уже был близок к победе, но баг в Dark Souls 2 поставил крест на успешном забеге: стрела врага прошла через стену и нанесла ему урон, заставив стримера начинать с нуля. На тот момент он уже прошёл Elden Ring и первый Dark Souls.

После победы над финальным боссом в Dark Souls 3 Dinossindgeil заплакал. Его двухлетнее приключение закончилось.

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Ранее мы рассказывали, что рекорд спидраннера по Mario с завязанными глазами не засчитали из-за поломки веб-камеры. Эта категория спидрана требует доказательств, что игрок действительно проводил забег с завязанными глазами.

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