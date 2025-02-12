FromSoftware внезапно объявила дату релиза нового Elden Ring, а журналисты выпустили превью

Elden Ring Nightreign выйдет 30 мая.

FromSoftware внезапно выпустила трейлер Elden Ring Nightreign с датой релиза, кооперативный спин-офф выйдет 30 мая. В Steam уже открыты предзаказы: стандартное издание обойдётся в 1200 гривен, а за Deluxe Edition придётся отдать 1650 гривен.

Кроме того, в момент выхода трейлера у игровых журналистов спало эмбарго на рецензии на игру, поэтому мы уже сейчас можем оценить новинку через обзорщиков.

Журналисты Eurogamer и IGN поделились первыми впечатлениями о кооперативном спин-оффе, который совмещает механики Souls-игр с элементами рогалика и даже намёками на королевскую битву.

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Судя по превью, FromSoftware удалось создать игру, которая сохраняет дух Elden Ring, но делает упор на быстрый темп, тактическое взаимодействие и процедурную генерацию контента.

Авторы описывают Nightreign как нечто среднее между Elden Ring, Fortnite и roguelike-играми. Три игрока высаживаются на карту, исследуют её в течение двух игровых дней, собирают снаряжение, сражаются с врагами и готовятся к финальному бою с одним из Владык Ночи. Выбор финального босса определяет, какие боссы появятся в течение игрового дня, при этом их движения и механики слегка изменены по сравнению с оригинальными версиями из предыдущих Souls-игр.

Одна из главных особенностей Nightreign - скорость. Игроки могут карабкаться по стенам, бегать с ускорением, безнаказанно прыгать с высоты, а костры автоматически исцеляют персонажей, устраняя необходимость в долгих перерывах. Сражения проходят стремительно, а ключевой вопрос - грамотное распределение времени. Игрокам приходится выбирать, на что потратить ограниченные минуты: зачистить несколько лагерей врагов ради опыта, углубиться в подземелья ради ценного лута или броситься на мини-босса, чтобы улучшить своё снаряжение.

Система развития также упрощена. Классический набор характеристик заменён на три параметра: здоровье, мана и выносливость. Очки характеристик выдаются за повышение уровня, но более важную роль играют реликвии, артефакты с пассивными эффектами, которые можно накапливать между забегами. Это создаёт стратегию долгосрочного прогресса: даже после поражения игрок сохраняет улучшения, что делает будущие забеги проще.

Игрокам предстоит выбирать между восемью заранее созданными героями: мечником Wylder, танком Guardian, магом Recluse и ловким убийцей Duchess. Каждый персонаж имеет уникальные способности, например, Guardian может активировать щит, который блокирует урон и воскрешает союзников, а Duchess умеет воспроизводить недавний урон врагам.

Командная работа важнее, чем балансировка классов, например, три Duchess могут чередовать невидимость и мощные комбо-удары, чтобы моментально уничтожать боссов.

Одним из самых спорных аспектов Nightreign стала её внутренняя структура. С одной стороны, игра поощряет агрессивный стиль, заставляя игроков постоянно двигаться, сражаться и искать улучшения. С другой стороны, главный вопрос остаётся открытым: что делать после того, как все Владыки Ночи повержены? В полной версии игры могут появиться дополнительные карты, персонажи и реликвии, но пока у Nightreign нет чёткого эндгейма.

Ранее геймдиректор Elden Ring Nightreign рассказал, что локации в игре создаются процедурной генерацией и будут варьироваться от равнин до вулканов и, конечно же, болот.

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