Иногда наработки получаются слишком слабыми и их убирают из игры.

После релиза Cyberpunk 2077 пользователи обнаружили доказательства, что из игры вырезали множество контента. Это касается не только нашумевшего метро, которое демонстрировали даже в трейлере. В список входят тир, заведения общепита, всякие локации и даже геймплейные механики. И возвращать упомянутые наработки в игру никто не планирует. По словам CD Projekt RED, на это есть "определенные причины".

Как сообщило издание PCGamesN, применение вырезанного контента на одной из прямых трансляций на Twitch прокомментировал директор по квестам CDPR Павел Саско: "Всегда неиспользуемый контент является неиспользуемым по какой-то причине. Когда вы на самом деле создаете игру, ваша ответственность как дизайнера заключается в том, чтобы принимать все эти решения о том, что на самом деле попадет в вашу игру. Это ваша ответственность".

По словам Саско, иногда нет способа довести контент до нужного качества. И тогда дизайнер должен принять решение отказаться от наработок. В результате из игры могут убрать отдельные возможности, механики или места для посещения.

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"Я думаю, очень важно помнить следующее: если что-то не используется, то это действительно не используется по какой-то причине", — подытожил Саско.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На консолях текущего поколения есть 5-часовое демо, которое позволяет опробовать Cyberpunk 2077.

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