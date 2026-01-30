Вкус этих конфет многим знаком с детства.

Метеорит - конфеты, вкус которых забыть невозможно - нежный шоколад, мягкие грецкие орехи и умеренная сладость очень удачно сочетаются между собой. Большинство людей впервые попробовали это лакомство во времена СССР, а теперь их непросто найти в магазинах. Узнайте, как сделать конфеты Метеорит - рецепт по ГОСТу в домашних условиях.

Конфеты Метеорит с грецким орехом - классический рецепт

Стандартная технология приготовления предполагает использование сахара, поэтому если вы готовы получить "тот самый" вкус, записывайте список необходимых продуктов.

Ингредиенты:

300 граммов грецких орехов;

1 яичный белок;

70 граммов сахарной пудры;

200 граммов черного или молочного шоколада;

ванильный сахар.

Конфеты Метеорит сделать нетрудно - для начала нужно измельчить грецкие орехи в блендере до крупной крошки. Затем взять сухую кастрюлю с толстым дном, вбить туда яичный белок, всыпать сахарную пудру и ванильный сахар, а также большую часть орехов. Перемешать, поставить на плиту, включить минимальный огонь и варить до полного растворения всех ингредиентов, помешивая, около 10 минут. После этого добавить остальные орехи, снова перемешать до однородности.

Дождаться, пока масса остынет, затем сформировать из получившейся массы шарики, выложить их на доску, застеленную пленкой, отправить в холодильник на 10-15 минут. В это время растопить шоколад на водяной бане, каждую конфету окунуть в него со всех сторон и положить на пергамент до полного высыхания и остывания. Когда это произойдет, лакомство можно убрать в холодильник, чтобы оно затвердело, и только потом подавать к столу.

Как в домашних условиях сделать шоколадные конфеты "Метеорит" без сахара

Если вы хотите насладиться знакомым вкусом любимого десерта, но переживаете о калориях, попробуйте использовать рецепт без сахара, но с медом. Конфеты "Метеорит" получаются не менее вкусными.

Ингредиенты:

200 граммов арахиса или грецких орехов;

200 граммов песочного печенья;

4 ст.л меда;

1 ст.л сливочного масла 82%;

200 граммов черного или молочного шоколада.

Масло выложить в емкость, поставить на водяную баню, растопить. Добавить мед, перемешать и продолжать варить до образования однородной консистенции. Арахис или грецкие орехи измельчить в блендере или скалкой в крупную крошку. Печенье растолочь пестиком, выложить в миску, туда же влить медово-масляную смесь, перемешать. Скатать шарики размером с грецкий орех, положить в морозилку на 10-15 минут.

Молочный или черный шоколад растопить на водяной бане (можно использовать микроволновку). Каждую конфету окунуть в глазурь, затем разложить на тарелке или пергаменте до высыхания. Убрать заготовку в холодильник на 1 час, а когда конфеты затвердеют, подать к столу.

