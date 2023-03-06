Джонни Сильверхенд немного подкорректировал свою механическую руку.

Cyberpunk 2077 — это очень детальная игра с открытым миром. В ней есть множество мелочей, которые подчеркивают разные важные аспекты, например, характеры персонажей. На одну из них недавно обратили внимание пользователи. Оказывается, Джонни Сильверхенду кое-что не нравится на своей механической руке.

Деталь обнаружил посетитель форума Reddit под псевдонимом eagle-eyed. Он опубликовал изображение, на котором крупным планом показана рука Сильверхенда. Механическую концовку для персонажа Киану Ривза изготовила корпорация "Арасака". Ее логотип герой попытался стереть из-за ненависти к упомянутой компании.

В сюжете Cyberpunk 2077 раскрывается тема противостояния Сильверхенда и "Арасаки". Этому даже посвящен один из эпизодов, но рассказывать о нем подробнее не стоит во избежание спойлеров. Ненависть персонажа к этой и другим корпорациям будет понятна каждому игроку. При прохождении можно даже проникнуться идеями Сильверхенда, если внимательно прислушиваться к размышлениям главного бунтовщика в проекте.

Видео дня

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На консолях текущего поколения есть 5-часовое демо, которое позволяет опробовать Cyberpunk 2077.

Вас также могут заинтересовать новости: